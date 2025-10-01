Mundial Sub-20: Argentina goleó 4 a 1 a Australia y clasificó a octavos de final

Pese a los cambios de nombres y sistema táctico, algo común en los torneos juveniles, Alejo Sarco abrió el marcador a los tres minutos con una gran definición tras un contraataque letal. El tanto fue revisado por el VAR por una dudosa falta, pero finalmente fue cobrado. Y, a los 44 minutos de la primera etapa, Tomás Pérez anotó el 2-0 tras un buscapié.

Con el 2-0 a favor, Argentina encontró ratos de descanso a partir de la tenencia y supo controlar el trámite. A pesar del error de Santino Barbi, que erró en un pelotazo largo y le dejó el arco vacío a Daniel Bennie para poner el descuento, la Selección pasó de la turbulencia a golear con el tanto del ingresado Ian Subiabre (jugadón de Milton Delgado) y un bombazo de Santino Andino sobre el final del duelo. Con la clasificación adentro, los pibes necesitan un empate ante Italia para sellar el primer puesto. Hay ilusión...

Argentina es el país más ganador del Mundial Sub-20 con seis títulos. Brasil (5), Portugal (2), Serbia (2), Uruguay (1), Ghana (1), España (1), Rusia (1), Alemania (1), Inglaterra (1), Francia (1) y Ucrania (1) completan la lista de ganadores. Sin embargo, la Albiceleste no levanta el trofeo desde la edición de 2007, con jugadores como Sergio Romero y el Kun Agüero.

