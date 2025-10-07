River espera tener a Maximiliano Salas contra Sarmiento: pidió la reducción de su sanción

El Millonario inició acciones para que el delantero pueda estar en el encuentro de este domingo ante el Verde en el Monumental.
Tras sufrir tres derrotas seguidas por el torneo local con Atlético Tucumán (2-0), Riestra (2-1) y Rosario Central (2-1), River buscará volver a la victoria este domingo frente a Sarmiento. Marcelo Gallardo sabe que necesitan ganar para empezar mejorar el clima con la gente y por eso el club pidió la reducción de la sanción de Maximiliano Salas para que pueda estar ante el Verde.
Salas vio la roja por exceso verbal ante Riestra y fue suspendido por dos fechas: Rosario Central y Sarmiento de Junín. Ya cumplió una fecha y estuvo ausente en la derrota con el Canalla. Sin embargo, desde el club creen que pueden reducir a una jornada el castigo e iniciaron acciones.
Sin contar a Salas, River tendrá siete bajas confirmadas ante Sarmiento: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero fueron convocados a la Selección Argentina, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero a la de Colombia, Galarza a la de Paraguay y Portillo está suspendido tras su roja ante el Canalla.
River espera que este jueves el Tribunal de Disciplina se expida y defina si mantiene la sanción de dos fechas o la reduce a una y habilita a Salas a jugar el domingo. Hoy, el ex-Racing es el único delantero indiscutido, ya que el otro lugar se lo disputan Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja, a la espera de la recuperación de Sebastián Driussi.
Los antecedentes recientes del organismo encargado de definir las penas generan cierto optimismo en Núñez. En este mismo torneo, decidió bajar de tres a dos fechas la suspensión de Luciano Giménez (de Huracán) de Aaron Quiros (Racing) de dos a una y hasta de Gustavo Costas, de cuatro a dos.
Si finalmente el TDD accede al pedido de River, entonces Salas podrá volver a estar desde el inicio este domingo. Un partido en el que River más que nunca la obligación de ganar ante su gente en el Monumental.
comentar