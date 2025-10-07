River espera tener a Maximiliano Salas contra Sarmiento: pidió la reducción de su sanción

Salas vio la roja por exceso verbal ante Riestra y fue suspendido por dos fechas: Rosario Central y Sarmiento de Junín. Ya cumplió una fecha y estuvo ausente en la derrota con el Canalla. Sin embargo, desde el club creen que pueden reducir a una jornada el castigo e iniciaron acciones.

Sin contar a Salas, River tendrá siete bajas confirmadas ante Sarmiento: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lautaro Rivero fueron convocados a la Selección Argentina, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero a la de Colombia, Galarza a la de Paraguay y Portillo está suspendido tras su roja ante el Canalla.

image

River espera que este jueves el Tribunal de Disciplina se expida y defina si mantiene la sanción de dos fechas o la reduce a una y habilita a Salas a jugar el domingo. Hoy, el ex-Racing es el único delantero indiscutido, ya que el otro lugar se lo disputan Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja, a la espera de la recuperación de Sebastián Driussi.

Los antecedentes recientes del organismo encargado de definir las penas generan cierto optimismo en Núñez. En este mismo torneo, decidió bajar de tres a dos fechas la suspensión de Luciano Giménez (de Huracán) de Aaron Quiros (Racing) de dos a una y hasta de Gustavo Costas, de cuatro a dos.

Si finalmente el TDD accede al pedido de River, entonces Salas podrá volver a estar desde el inicio este domingo. Un partido en el que River más que nunca la obligación de ganar ante su gente en el Monumental.