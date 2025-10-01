Conmebol le abrió un expediente a River: los dos referentes que podrían ser sancionados

Según explica el comunicado de Conmebol, que se dio a conocer este miércoles, ambos referentes del club de Núñez incumplieron el Código Disciplinario y están expuestos a futuras sanciones, una vez que se realice la investigación y el informe del caso.

En detalle, el expediente indica que tanto Enzo Pérez como Montiel eran los futbolistas designados por la organización para prestar declaraciones tras el encuentro de vuelta con el Verdao y ninguno de los dos se presentó frente a los micrófonos. Por lo tanto, cometieron una infracción al artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Libertadores 2025.

Por otra parte, además de eludir la obligación hacia la prensa, ambos jugadores de River están bajo la mira por un posible incumplimiento del artículo 11, referido a los “principios de conducta” que establece el organismo en su reglamento disciplinario.

En concreto, este segundo apartado se entabla dentro de los parámetros de “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole”; “violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”; y “comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento”.

En un par de semanas, River será notificado nuevamente mediante un informe con la resolución que tendrá la determinación sobre si Pérez y Montiel recibirán algún tiempo de castigo. En principio, sería de orden económico y no futbolístico, pero habrá que esperar.