Gorosito con el plantel y los dirigentes en su asunción como técnico.

Por último, Gorosito consideró que el club necesita resolver sus diferencias internas para salir de la crisis y destacó la postura de Rubén Darío Insua. "Si no hay una unión es imposible que San Lorenzo salga de este quilombo. Me alegra que esté Insua porque defiende al club", expresó. Sus declaraciones llegan después de una temporada en la que el Ciclón quedó eliminado en octavos del Apertura, no logró clasificarse a los playoffs del Clausura, cayó ante Deportivo Riestra en la Copa Argentina y no superó la fase de grupos de la Sudamericana.