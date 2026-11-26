El exentrenador del Ciclón cuestionó a la Comisión Directiva, contó situaciones que vivió durante su ciclo y reclamó una unión interna para que el club pueda superar su crisis.
Néstor Gorosito lanzó duras críticas contra la dirigencia de San Lorenzo y describió el delicado escenario que atraviesa el club, tanto en lo institucional como en lo deportivo. En una entrevista con Radio La Red, el exentrenador del Ciclón apuntó directamente contra la Comisión Directiva y fue contundente al recordar su salida del equipo. "Los dirigentes de San Lorenzo no entienden nada", afirmó.
Pipo también reveló que las condiciones que le habían prometido cuando asumió nunca se cumplieron y cuestionó los tiempos que le dieron para trabajar. "Me dijeron que iba a tener el equipo en la sexta, séptima fecha. Y en la octava me echaron", contó. Además, describió el clima que encontró puertas adentro y aseguró que "en la nave de San Lorenzo se percibe la mala onda" y que "está todo mal, son todos kioscos".
En ese sentido, el técnico también expuso situaciones que, según relató, se encontró durante su ciclo en el plantel. "Hay jugadores que cobraban y no iban nunca a entrenar", sostuvo. De todas formas, aclaró que su salida no dejó una deuda pendiente con la institución: "Los dirigentes me pagaron lo que estaba firmado y me fui".
Por último, Gorosito consideró que el club necesita resolver sus diferencias internas para salir de la crisis y destacó la postura de Rubén Darío Insua. "Si no hay una unión es imposible que San Lorenzo salga de este quilombo. Me alegra que esté Insua porque defiende al club", expresó. Sus declaraciones llegan después de una temporada en la que el Ciclón quedó eliminado en octavos del Apertura, no logró clasificarse a los playoffs del Clausura, cayó ante Deportivo Riestra en la Copa Argentina y no superó la fase de grupos de la Sudamericana.
comentar