Varios futbolistas nacionales tuvieron participación en una jornada clave del torneo europeo, con buenas actuaciones individuales, algunas derrotas y otros que no sumaron minutos con sus equipos.
La quinta fecha de la Europa League se disputó este jueves y comenzó a definir el panorama de los equipos de cara a la clasificación directa a los octavos de final y los playoffs. En una jornada con presencia argentina en distintos clubes, Facundo Medina, Julio Soler y Gonzalo Crettaz se destacaron con sus actuaciones, mientras que otros tuvieron participaciones más discretas.
En Bayer Leverkusen, Facundo Medina fue titular como segundo marcador central y completó los 90 minutos en el triunfo de su equipo, mientras que Equi Fernández permaneció en el banco. En Benfica, Enzo Barrenechea disputó el primer tiempo de la goleada sufrida por su equipo y Claudio Echeverri ingresó a los 60 minutos, con algunas gambetas interesantes, aunque sin poder cambiar el resultado. Por su parte, Julio Soler jugó 68 minutos en la victoria de Bournemouth en España, con cuatro recuperaciones y dos duelos individuales ganados de tres.
En Unión SG, Dylan Aquino ingresó a los 69 minutos y tuvo una oportunidad de gol sobre el final. Marco Wolff fue titular en la derrota de Hapoel Beer Sheva ante Besiktas, en un encuentro que debió detenerse por incidentes en las tribunas. Nicolás Tagliafico completó los 90 minutos en el empate sin goles de Lyon, mientras que Mariano Gómez también disputó todo el partido en la igualdad 0-0 de Ferencvaros y sumó siete intervenciones defensivas.
En OFI Creta, Thiago Nuss jugó 85 minutos en la derrota por 3-1 ante Anderlecht y estuvo cerca de convertir con un remate que dio en el palo, mientras que Thiago Romano no ingresó. La gran figura argentina de la jornada fue Gonzalo Crettaz, arquero de NEC Nijmegen, quien completó siete atajadas determinantes en la victoria clave frente a Rennes. Por último, Walter Benítez permaneció en el banco de suplentes de Crystal Palace y no sumó minutos.
Besiktas 2 - 0 Hapoel Beer Sheva
Olympique de Marsella 1 - 2 Levski Sofía
Dinamo Zagreb 0 - 2 Bayer Leverkusen
Union St. Gilloise 2 - 2 Lech Poznan
Viktoria Plzen 4 - 0 Benfica
Celta de Vigo 1- 2 Bournemouth
Red Bull Salzburgo 2 - 0 FC Ararat-Armenia
Olympiacos 2 - 4 Milan
Lyon 0 - 0 Lillestrøm
Sunderland 1 - 1 Jagiellonia
Juventus 4 - 1 Omonia
Sparta Praga 2 - 4 AZ Alkmaar
Torreense 1 - 2 Celtic
Hoffenheim 3 - 1 Sturm Graz
Ferencvaros 0 - 0 NK Celje
OFI Crete 1 - 3 Anderlecht
NEC Nijmegen 3 - 1Rennes
Crystal Palace 2 - 1 Real Sociedad
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