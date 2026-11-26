En Bayer Leverkusen, Facundo Medina fue titular como segundo marcador central y completó los 90 minutos en el triunfo de su equipo, mientras que Equi Fernández permaneció en el banco. En Benfica, Enzo Barrenechea disputó el primer tiempo de la goleada sufrida por su equipo y Claudio Echeverri ingresó a los 60 minutos, con algunas gambetas interesantes, aunque sin poder cambiar el resultado. Por su parte, Julio Soler jugó 68 minutos en la victoria de Bournemouth en España, con cuatro recuperaciones y dos duelos individuales ganados de tres.