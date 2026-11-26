Por su parte, Botafogo llega mejor ubicado que los otros involucrados, con 43 unidades. El Fogao deberá jugar ante Bahía y Santos, y una victoria le permitirá garantizar su permanencia sin depender de otros resultados. También cuenta con la posibilidad de cerrar el campeonato con dos empates, aunque cualquier tropiezo podría mantenerlo pendiente de lo que suceda con sus competidores.

La definición se completará con las dos últimas jornadas del campeonato, en las que cada punto puede resultar determinante. La particularidad de esta pelea es que algunos de los equipos involucrados todavía conservan aspiraciones de clasificarse a la Copa Sudamericana, mientras que otros necesitan concentrar todos sus esfuerzos en evitar la pérdida de categoría. En un torneo de 20 participantes, los cuatro últimos de la clasificación final descenderán a la Serie B.