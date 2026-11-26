A dos fechas del final del campeonato, hay cinco equipos buscando salvarse de los dos descensos no definidos con los gigantes de Internacional, Gremio, Corinthians y Botafogo.
A dos fechas del final del Brasilerao, los clubes grandes Internacional, Gremio, Corinthians y Botafogo aún no están salvados del descenso a la segunda categoría del fútbol brasilero. A los cuatro gigantes se suma Mirassol, siendo cinco los equipos que buscarán zafar de los dos descensos que aún restan definirse.
La situación más delicada es la de Internacional. El Colorado aparece en el puesto 18, con 38 puntos, y necesita ganar sus dos compromisos restantes, ante Red Bull Bragantino y Cruzeiro. Sin embargo, ni siquiera sumar seis unidades le garantiza la permanencia, ya que también deberá estar atento a los resultados de sus rivales directos.
Un escalón por encima aparecen Corinthians, Gremio y Mirassol, los tres con 41 puntos. La particularidad es que tendrán enfrentamientos directos en estas últimas jornadas, por lo que sus resultados pueden modificar considerablemente la zona baja. Según las proyecciones, sumar cuatro unidades en los dos partidos que quedan les alcanzaría para asegurar la continuidad en la máxima categoría.
Corinthians deberá visitar a Gremio y posteriormente enfrentarse a Remo, mientras que el conjunto de Porto Alegre también tendrá que medirse con Mirassol en la última fecha. El equipo paulista y el Tricolor Gaúcho comparten una situación comprometida, aunque todavía tienen margen para escapar de la zona de peligro. Para Gremio, además, existe un condimento particular: ya tiene asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027 por haber llegado a la final de la Copa de Brasil, pero un eventual descenso le impediría disputar el certamen continental.
Por su parte, Botafogo llega mejor ubicado que los otros involucrados, con 43 unidades. El Fogao deberá jugar ante Bahía y Santos, y una victoria le permitirá garantizar su permanencia sin depender de otros resultados. También cuenta con la posibilidad de cerrar el campeonato con dos empates, aunque cualquier tropiezo podría mantenerlo pendiente de lo que suceda con sus competidores.
La definición se completará con las dos últimas jornadas del campeonato, en las que cada punto puede resultar determinante. La particularidad de esta pelea es que algunos de los equipos involucrados todavía conservan aspiraciones de clasificarse a la Copa Sudamericana, mientras que otros necesitan concentrar todos sus esfuerzos en evitar la pérdida de categoría. En un torneo de 20 participantes, los cuatro últimos de la clasificación final descenderán a la Serie B.
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