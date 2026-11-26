El Rojo podría obtener un boleto al torneo continental si el Pincha le gana a Palmeiras, aunque todavía mantiene la ilusión de conseguir una plaza en la Libertadores a través del Clausura.
Independiente está atento a la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, que se disputará este sábado en Montevideo, porque el resultado puede definir su futuro internacional para 2027. Si el Pincha se consagra campeón, el Rojo tendrá asegurada su clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana, gracias a los movimientos que se producirán en los cupos argentinos.
Estudiantes ya tiene asegurada su participación en la Sudamericana 2027 a través de la tabla anual, pero si se consagra campeón de la Libertadores obtendrá un lugar en ese certamen y liberará la plaza que tenía asignada. A esto se suma que las recientes eliminaciones de Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia, Huracán y Newell's del Torneo Clausura modificaron el escenario de clasificación y dejaron a Independiente en una posición favorable para quedarse con ese boleto.
De todas maneras, el equipo de Avellaneda todavía puede aspirar a un objetivo mayor. Independiente continúa en carrera en el Clausura y depende de sí mismo para conseguir una clasificación directa a la Libertadores 2027, ya que el campeón del torneo obtendrá un lugar en la máxima competencia sudamericana. Para eso, primero deberá superar a Vélez en los cuartos de final, este sábado desde las 20 en el estadio José Amalfitani.
En caso de avanzar, el Rojo se enfrentará en semifinales con el ganador del cruce entre River e Instituto. Así, el equipo de Avellaneda afrontará una instancia decisiva del campeonato con la posibilidad de mejorar su panorama internacional y dejar de depender de otros resultados para asegurar su presencia en una copa.
El escenario también involucra a Barracas Central, que al igual que Independiente podría beneficiarse con una consagración de Estudiantes y acceder a la Sudamericana. El Guapo, por su parte, jugará los cuartos de final del Clausura ante Rosario Central, el domingo desde las 17, y también conserva la posibilidad de clasificarse a la Libertadores si se queda con el título.
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