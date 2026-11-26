Estudiantes ya tiene asegurada su participación en la Sudamericana 2027 a través de la tabla anual, pero si se consagra campeón de la Libertadores obtendrá un lugar en ese certamen y liberará la plaza que tenía asignada. A esto se suma que las recientes eliminaciones de Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia, Huracán y Newell's del Torneo Clausura modificaron el escenario de clasificación y dejaron a Independiente en una posición favorable para quedarse con ese boleto.