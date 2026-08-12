Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid y fue presentado de una manera curiosa en Roma

La Roma preparó una presentación particular para anunciar al defensor argentino, con la estética característica de la capital italiana. Primero publicó una imagen creada con inteligencia artificial de una escultura cubierta y acompañada por el número XX, y luego difundió un video en el que la estatua fue descubierta y Molina apareció como protagonista, antes de compartir otra recreación digital en la que el futbolista quedó representado como una figura de mármol. El club lo recibió con un contundente: “Benvenuto a Roma, Nahuel”.