Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid y fue presentado de una manera curiosa en Roma

El club italiano oficializó la llegada del lateral argentino con una imagen realizada con inteligencia artificial en la que se puede apreciar una estatua del campeón del mundo.
Nahuel Molina dejó el Atlético de Madrid después de cuatro temporadas y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de la Roma. El lateral derecho argentino, de 28 años, firmó un contrato por cuatro años hasta junio de 2030, y utilizará la camiseta número 20. De esta manera, el defensor regresará a la Serie A, donde ya había jugado con Udinese.
La Roma preparó una presentación particular para anunciar al defensor argentino, con la estética característica de la capital italiana. Primero publicó una imagen creada con inteligencia artificial de una escultura cubierta y acompañada por el número XX, y luego difundió un video en el que la estatua fue descubierta y Molina apareció como protagonista, antes de compartir otra recreación digital en la que el futbolista quedó representado como una figura de mármol. El club lo recibió con un contundente: “Benvenuto a Roma, Nahuel”.
Aunque las instituciones no difundieron las cifras, la operación se habría cerrado por 13 millones de euros fijos más otros seis millones en variables según Marca. Molina llegó al Atlético en 2022 desde Udinese y durante su ciclo disputó 181 partidos, convirtió nueve goles y aportó 17 asistencias. Estando en el club español también consiguió títulos con la Selección Argentina, entre ellos el Mundial de Qatar, la Finalissima y la Copa América 2024, mientras que ahora se sumará a un equipo que disputará la próxima Champions League.
El lateral se despidió del conjunto madrileño mediante un video publicado en sus redes sociales. “Hoy, después de cuatro años, me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia”, expresó Molina, quien también agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas. En Roma compartirá plantel con Paulo Dybala y Matías Soulé, además de Santiago Castro, en un equipo que tendrá por delante la Serie A, la Champions League y las copas domésticas.
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