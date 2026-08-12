El Platense de Palermo sufrió el empate agónico de Coquimbo en Vicente López

El trámite era parejo hasta en ese entonces en una tendencia que continuó hasta el pitazo final. Platense logró golpear primero y tuvo la chance de liquidar la historia desde los 12 pasos a los 33' del complemento después de una falta de Luis Riveros sobre Guido Mainero en el borde del área que fue cobrada por el árbitro tras ser llamado por el VAR y observar la acción en la pantalla. El propio delantero se hizo cargo de la oportunidad pero el Mono Sánchez le atajó el fuerte remate a media altura a la derecha y después achicó y detuvo el tiro del rebote en una excelsa intervención.