El Platense de Palermo sufrió el empate agónico de Coquimbo en Vicente López

El Tense ganaba con un frentazo de Luciano Gómez, Guido Mainero no pudo liquidar la historia de penal y Guido Vadalá anotó a los 94' para el visitante en el duelo de ida de los octavos de la Copa Libertadores.
Platense sufrió el empate agónico de Coquimbo y empató 1 a 1 en Vicente López en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que significó el regreso de Martín Palermo al banco de suplentes de la institución. Luciano Giménez abrió el marcador con un frentazo para el Calamar pero Guido Mainero no pudo liquidar la historia de penal y el club argentino terminó padeciendo la igualdad del visitante a través de Guido Vadalá.
Platense abrió el marcador a los 35 minutos de juego después de un centro de Juan Pablo Saborido y frentazo impresionante de Luciano Giménez que desató la sonrisa de Martín Palermo. Sí, el equipo argentino encontró el gol mediante la cabeza y no sorprende con un especialista del juego aéreo en el banco.
El trámite era parejo hasta en ese entonces en una tendencia que continuó hasta el pitazo final. Platense logró golpear primero y tuvo la chance de liquidar la historia desde los 12 pasos a los 33' del complemento después de una falta de Luis Riveros sobre Guido Mainero en el borde del área que fue cobrada por el árbitro tras ser llamado por el VAR y observar la acción en la pantalla. El propio delantero se hizo cargo de la oportunidad pero el Mono Sánchez le atajó el fuerte remate a media altura a la derecha y después achicó y detuvo el tiro del rebote en una excelsa intervención.
Y, los goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro: Guido Vadalá, el enganche surgido de las inferiores de Boca, anotó el 1-1 final con un remate cruzado a los 94 minutos. Sí, literalmente en la última ocasión y lo consiguió con la ayuda de una floja respuesta del arquero local. De esta manera, Platense terminó con un sabor amargo y buscará el triunfo en Chile para avanzar y continuar la travesía copera.
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