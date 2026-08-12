PSG venció a Aston Villa y se consagró bicampeón de la Supercopa de Europa

El equipo de Luis Enrique, bicampeón de la Champions, venció 2 a 1 al equipo inglés, ganador de la Europa League, en Austria para sumar un nuevo título internacional.

¡PSG es bicampeón de la Supercopa de Europa! El club francés venció 2 a 1 a Aston Villa en Austria con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué para sumar un nuevo título internacional. Brian Madjo anotó para el club inglés, quien no contó con el Dibu Martínez y otras figuras debido al descanso que les dio el entrenador tras el Mundial 2026.