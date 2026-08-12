Xavi Hernández fue presentado como entrenador de Países Bajos

Tras la salida de Ronald Koeman debido a la temprana eliminación en el Mundial 2026, el español tomó las riendas del combinado europeo.
Oficial: Xavi Hernández fue anunciado como el nuevo entrenador de la Selección de Países Bajos. El español tomó las riendas del combinado naranja hasta 2030 tras la salida de Ronald Koeman, quien dejó el cargo después de la temprana eliminación en el Mundial 2026, donde el equipo se despidió en 16avos de final frente a Marruecos.
Xavi dirigirá una selección por primera vez en su carrera después sus pasos por Al-Sadd de Catar (desde la temporada 2018/19 a 2021/22) y su amado Barcelona (desde la 2021/22 a 2023/24). El ex-mediocampista ganó siete títulos locales en el equipo catarí y dos en el Barsa, más precisamente el campeonato local y la Supercopa 2023.
Xavi aceptó la propuesta por el gran desafío que implica y porque podrá pasar más tiempo con su familia, al no tener que entrenar todos los días como en el formato de clubes. El español le ganó la pulseada a Roberto Martínez (quien dirigió a Portugal en el Mundial) y Michael Reiziger (actual DT de la Sub-21 del país) para quedarse con el cargo.
De esta manera, la leyenda española vuelve a reemplazar a Koeman como en noviembre de 2021 cuando asumió como entrenador del Barcelona tras la salida del neerlandés. Ahora, Países Bajos, uno de los equipos competitivos en todos los certámenes, buscará con Xavi como conductor dar el salto que le falta para ganar títulos.
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