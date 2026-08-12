Xavi Hernández fue presentado como entrenador de Países Bajos

Xavi aceptó la propuesta por el gran desafío que implica y porque podrá pasar más tiempo con su familia, al no tener que entrenar todos los días como en el formato de clubes. El español le ganó la pulseada a Roberto Martínez (quien dirigió a Portugal en el Mundial) y Michael Reiziger (actual DT de la Sub-21 del país) para quedarse con el cargo.