Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid: los detalles del pase

El defensor argentino dejó Tottenham después de cinco años y se sumó al equipo de Diego Simeone, que le pagó 40 millones de euros al club inglés.
Cristian “Cuti” Romero se convertirá en nuevo jugador del Atlético de Madrid y dejará Tottenham para ponerse a disposición de Diego Simeone en La Liga. El conjunto español se quedó con el defensor argentino de 28 años después de varias semanas de negociaciones y una disputa que también tuvo como protagonistas a Barcelona e Inter. La operación se cerró por un paquete de 40 millones de euros, incluidos los bonus.
El equipo dirigido por Simeone logró imponerse en la puja gracias a una combinación de factores, entre ellos el deseo de Romero de jugar en España. “Me encantaría jugar en La Liga”, había expresado el central. Atlético ya había intentado contratarlo la temporada pasada, pero las diferencias económicas con Tottenham frustraron aquella posibilidad. Esta vez, el club madrileño avanzó con mayor decisión y consiguió concretar el esperado acuerdo.
El Inter había sido uno de los principales competidores y, según Corriere dello Sport, había puesto sobre la mesa 35 millones de euros más otros cinco en variables. El club italiano también contaba con el antecedente de Romero en la Serie A, donde disputó 88 encuentros entre Genoa y Atalanta. Sin embargo, la preferencia del argentino por el fútbol español terminó siendo determinante para inclinar la balanza a favor del Atlético.
Romero cierra así su ciclo en Tottenham, al que había llegado desde Atalanta por 50 millones de euros más bonificaciones. Su paso por Inglaterra tuvo altibajos, aunque también dejó una Europa League conquistada en 2025 y una última temporada con 32 partidos, seis goles y cuatro asistencias. Además, mantuvo una efectividad de pase superior al 91 por ciento y llegará al Atlético después de consolidarse como una pieza importante de la Selección Argentina.
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