Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid: los detalles del pase

El Inter había sido uno de los principales competidores y, según Corriere dello Sport, había puesto sobre la mesa 35 millones de euros más otros cinco en variables. El club italiano también contaba con el antecedente de Romero en la Serie A, donde disputó 88 encuentros entre Genoa y Atalanta. Sin embargo, la preferencia del argentino por el fútbol español terminó siendo determinante para inclinar la balanza a favor del Atlético.