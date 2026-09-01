Néstor Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo tras dos meses

A la hora de analizar el funcionamiento de sus dirigidos, Gorosito había admitido que la mayor carencia se encuentra en el frente de ataque. El técnico explicó que a la formación le falta pausa, claridad y precisión en el desenlace de los avances para habilitar a los atacantes en posiciones francas de gol.

San Lorenzo informa que Néstor Gorosito no continuará como entrenador del equipo de Primera División. De común acuerdo, se resolvió finalizar su vínculo contractual con el club.



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Los tres entrenadores de San Lorenzo en 2026

Al frente del “Ciclón”, el exentrenador de Alianza Lima consiguió apenas siete puntos en el campeonato local, producto de dos victorias, una igualdad y cuatro caídas, estadística que se agravó con la temprana eliminación por penales frente a Deportivo Riestra en los cruces de Copa Argentina y la derrota de local contra Huracán.

Asimismo, en lo que va del 2026, el plantel profesional ya contó con tres entrenadores diferentes: Damián Ayude, quien fue despedido por la dirigencia transitoria de Sergio Constantino tras una dura goleada 5 a 2 frente a Defensa y Justicia.

Luego vino el breve paso de Gustavo Álvarez, cuya etapa duró apenas 13 encuentros marcados por las eliminaciones simultáneas en el certamen local y la Copa Sudamericana en un lapso de diez días, sumado a diferencias de criterio con la actual Comisión Directiva encabezada por Marcelo Culotta.

Se suma Néstor Gorosito, un hombre identificado con la institución, que concretó su regreso luego de 22 años y que acaba de terminar su ciclo.