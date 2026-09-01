Bomba de Pullaro: "Hay una posibilidad de que Messi venga a jugar a Rosario"

El Gobernador de Santa Fe reveló que habló con el entorno de Leo y contó que percibió “algo de ganas” sobre un eventual regreso del rosarino al fútbol argentino.
Bomba: Maximiliano Pullaro reconoció que existe la posibilidad de que Messi vuelva a jugar en Rosario. El Gobernador de Santa Fe admitió que mantuvo conversaciones con el entorno del histórico capitán de la Selección Argentina. “Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo”, aseguró el político, quien también reconoció que percibió entusiasmo alrededor del futbolista.
El mandatario evitó dar por hecho un eventual regreso del 10 y aclaró que la decisión dependerá exclusivamente del propio Messi. “Vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá”, sostuvo Pullaro. Además, remarcó que su presencia sería importante para la ciudad y aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para favorecer ese escenario.
Messi mantiene contrato con Inter Miami por dos temporadas más y todavía tiene compromisos por delante con el conjunto estadounidense. El rosarino continuará su temporada en la MLS, además de disputar la Campeones Cup ante Cruz Azul el 16 de septiembre y posteriormente los playoffs del campeonato. Desde su regreso a la actividad tras un breve receso, el delantero disputó siete partidos, convirtió ocho goles y aportó tres asistencias.
El vínculo de Messi con Rosario y particularmente con Newell's alimenta desde hace años la ilusión de verlo jugar en el fútbol argentino. El astro comenzó su formación en Abanderado Grandoli y a los siete años pasó a las inferiores de la Lepra, donde permaneció hasta su partida a Barcelona a los 13 años. En distintas oportunidades manifestó su deseo de vestir la camiseta rojinegra, aunque nunca confirmó cuándo podría concretarlo. Pullaro también destacó su figura: “Messi es un sentimiento y representa valores”.
La posibilidad de un regreso tomó fuerza pública después de que Messi anunciara su retiro de la Selección Argentina, decisión que comunicó mediante una carta en sus redes sociales. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”, escribió el capitán. Mientras tanto, Newell's atraviesa una etapa deportiva e institucional compleja y se prepara para enfrentar a Rosario Central en una nueva edición del clásico rosarino.
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