Bomba de Pullaro: "Hay una posibilidad de que Messi venga a jugar a Rosario"

El vínculo de Messi con Rosario y particularmente con Newell's alimenta desde hace años la ilusión de verlo jugar en el fútbol argentino. El astro comenzó su formación en Abanderado Grandoli y a los siete años pasó a las inferiores de la Lepra, donde permaneció hasta su partida a Barcelona a los 13 años. En distintas oportunidades manifestó su deseo de vestir la camiseta rojinegra, aunque nunca confirmó cuándo podría concretarlo. Pullaro también destacó su figura: “Messi es un sentimiento y representa valores”.