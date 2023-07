Newell's Old Boys lo remontó con dos golazos y empató con Gimnasia

Las estadísticas analizadas bajo un contexto explican cosas. Y no por nada la estadística marca que Newell's de local es casi imbatible: en todo el semestre, solo River le ganó en el Coloso. Los pibes de Gimnasia no se apichonaron ni por la estadística ni por un Marcelo Bielsa explotado, pero la Lepra logró por esos dos factores no quedar en la lona pese a recibir dos piñas consecutivas.

Tempranito en el juego, a los 10 minutos, el Lobo sorprendió a todos y se puso en ventaja: Benjamín Domínguez quiso meter un cambio de frente, y a pesar de que le pifió, la pelota le quedo a un compañero suyo, que tiró un centro que luego de un desvío le cayó al propio Domínguez, quien de zurda la clavó en el primer palo.

Un rato después, Tarragona recibió de espaldas en la puerta del área, giró y remató para vencer a Hoyos y estirar el resultado. Pero Newell's reaccionó y no se dejó knockear, y con la pelota por el piso siguió yendo para adelanta con la suya. Nueve minutos después, pero por la pelota parada, descontó: Guillermo Ortiz, a la salida de un tiro libre, capturó un rebote y se inventó una pirueta para poner el 1-2.

Ya en el segundo tiempo, Lisandro Montenegro la agarró de aire desde un par de metros atrás de la puerta del área y le rompió el arco a Tomás Durso, que en esos 60 minutos disputados había tenido un par de atajadas muy buenas para salvar a Gimnasia. Primer gol en primera -y qué gol-: emoción y llanto para el volante de apenas 20 años.

Newell's se encontró con un escenario totalmente opuesto: porque aún jugando bien perdía 2-0, tuvo dos cambios obligados en el primer tiempo por lesión (Sordo y Portillo), y parecía que vencer la resistencia de Durso era imposible. Pero con más de media hora por delante, el viento empezaba a soplar a favor de la Lepra.

Sin embargo, los cambios -de ambos equipos- le fueron quitando intensidad al partido. Esa baja, mezclada con el desorden que los tramos finales de los partidos suelen llevar consigo, volvieron a modificar el trámite de juego, con un Newell's buscando claramente ganarlo, pero con un Gimnasia también reencontrándose con la versión de los primeros 30 minutos.

Sobre el final Facundo Mansilla convirtió el tanto que daba vuelta la historia para el equipo local, pero rápidamente el línea levantó el banderín y con razón: Guillermo Ortiz, que había participado de la acción, estaba claramente adelantado. Para Newell's, dos puntos perdidos o uno ganado dependerá de cómo se haga el análisis. Ídem Gimnasia, que no pudo sostener lo que era un triunfazo.

En la próxima fecha, la Lepra visitará a Central Córdoba, mientras que el Lobo recibirá a Independiente.