Fútbol |

Luis Artime chicaneó a River y calentó la previa de la final del Apertura: "Los mandamos a la B, hay que hacer historia"

El presidente de Belgrano, con la sangre caliente por la agónica victoria ante Argentinos Juniors en la semi y el acceso a la definición del torneo, chicaneó al Millonario con aquel recordado partido de 2011.

Belgrano hizo la heroica. Cuando todo estaba perdido y Argentinos Juniors tenía en sus manos el pase a la final, un golazo de último minuto que puso el 1-1 en el marcador cambió la historia: alargue, penales y festejo cordobés para sorpresa de todos. La fiesta post partido fue grande, al igual que la hazaña de los jugadores. Entre la celebración estaba Luis Artime, que con la sangre caliente se acordó del próximo rival, River, y lo chicaneó con el imborrable recuerdo del descenso en 2011.

En las afueras del Estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, el presidente e ídolo del Pirata no pudo evitar hacer un comentario en alusión a la Promoción de hace 15 años, que significó el ascenso de los cordobeses y la pérdida de la categoría para los de Núñez. "Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó", soltó ante la prensa con una mirada intrépida. "Ahora hay que hacer historia este domingo 24, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo. Nada más", agregó con un guiño al hincha más famoso del club, el cuartetero, que cumpliría 53 años casualmente el día de la gran final.

Embed


El famoso duelo del morbo ahora se cruza en, nada menos, que una final. Pero, más allá de la atracción del partido por la recuerdo de 2011, el Pirata vivirá una jornada histórica. "¿Qué me van a pedir? Están a un paso de la gloria. La gloria no tiene precio. Es especial jugar contra uno de los equipos más grandes del mundo. River, Boca, jugar contra eso es lo más lindo que hay. Después del 2011 ya pasó, esto es el domingo", afirmó con una felicidad inefable.

El gol agónico de Belgrano vs. Argentinos

El agónico gol de Uvita Fernández para que Belgrano le empate el partido a Argentinos Juniors en el final del partido.

Con el pecho lleno de orgullo y un reinante sentido de pertenencia, Artime agregó: "La historia sigue, el domingo jugamos la final contra River. Histórico es para nosotros, para Belgrano, llegar a una final así después de ganar un clásico histórico con todo el Kempes lleno de gente de Talleres. Ganar cómodamente, después a Unión y luego a Argentinos una semifinal".

Con un palito para la T y para Instituto de Córdoba, lanzó: "Hoy, el 68% de Córdoba está contenta". Es que será una jornada trascendental para el Pirata y, quizás, irrepetible; porque jugará su primera final en la máxima categoría del fútbol argentino, en sus 121 años de historia, con un grande y conocido rival.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados