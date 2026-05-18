Luis Artime chicaneó a River y calentó la previa de la final del Apertura: "Los mandamos a la B, hay que hacer historia"

Embed "LO MANDAMOS A LA B Y ASCENDIMOS"



El presidente de Belgrano Luis Artime recordó aquella promoción del 2011 pero aseguró que ahora es otra historia



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El famoso duelo del morbo ahora se cruza en, nada menos, que una final. Pero, más allá de la atracción del partido por la recuerdo de 2011, el Pirata vivirá una jornada histórica. "¿Qué me van a pedir? Están a un paso de la gloria. La gloria no tiene precio. Es especial jugar contra uno de los equipos más grandes del mundo. River, Boca, jugar contra eso es lo más lindo que hay. Después del 2011 ya pasó, esto es el domingo", afirmó con una felicidad inefable.

El gol agónico de Belgrano vs. Argentinos El agónico gol de Uvita Fernández para que Belgrano le empate el partido a Argentinos Juniors en el final del partido.

Con el pecho lleno de orgullo y un reinante sentido de pertenencia, Artime agregó: "La historia sigue, el domingo jugamos la final contra River. Histórico es para nosotros, para Belgrano, llegar a una final así después de ganar un clásico histórico con todo el Kempes lleno de gente de Talleres. Ganar cómodamente, después a Unión y luego a Argentinos una semifinal".



Con un palito para la T y para Instituto de Córdoba, lanzó: "Hoy, el 68% de Córdoba está contenta". Es que será una jornada trascendental para el Pirata y, quizás, irrepetible; porque jugará su primera final en la máxima categoría del fútbol argentino, en sus 121 años de historia, con un grande y conocido rival.