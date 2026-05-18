Luis Artime chicaneó a River y calentó la previa de la final del Apertura: "Los mandamos a la B, hay que hacer historia"

El presidente de Belgrano, con la sangre caliente por la agónica victoria ante Argentinos Juniors en la semi y el acceso a la definición del torneo, chicaneó al Millonario con aquel recordado partido de 2011.
Belgrano hizo la heroica. Cuando todo estaba perdido y Argentinos Juniors tenía en sus manos el pase a la final, un golazo de último minuto que puso el 1-1 en el marcador cambió la historia: alargue, penales y festejo cordobés para sorpresa de todos. La fiesta post partido fue grande, al igual que la hazaña de los jugadores. Entre la celebración estaba Luis Artime, que con la sangre caliente se acordó del próximo rival, River, y lo chicaneó con el imborrable recuerdo del descenso en 2011.
En las afueras del Estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, el presidente e ídolo del Pirata no pudo evitar hacer un comentario en alusión a la Promoción de hace 15 años, que significó el ascenso de los cordobeses y la pérdida de la categoría para los de Núñez. "Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó", soltó ante la prensa con una mirada intrépida. "Ahora hay que hacer historia este domingo 24, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo. Nada más", agregó con un guiño al hincha más famoso del club, el cuartetero, que cumpliría 53 años casualmente el día de la gran final.
El famoso duelo del morbo ahora se cruza en, nada menos, que una final. Pero, más allá de la atracción del partido por la recuerdo de 2011, el Pirata vivirá una jornada histórica. "¿Qué me van a pedir? Están a un paso de la gloria. La gloria no tiene precio. Es especial jugar contra uno de los equipos más grandes del mundo. River, Boca, jugar contra eso es lo más lindo que hay. Después del 2011 ya pasó, esto es el domingo", afirmó con una felicidad inefable.
Con el pecho lleno de orgullo y un reinante sentido de pertenencia, Artime agregó: "La historia sigue, el domingo jugamos la final contra River. Histórico es para nosotros, para Belgrano, llegar a una final así después de ganar un clásico histórico con todo el Kempes lleno de gente de Talleres. Ganar cómodamente, después a Unión y luego a Argentinos una semifinal".
Con un palito para la T y para Instituto de Córdoba, lanzó: "Hoy, el 68% de Córdoba está contenta". Es que será una jornada trascendental para el Pirata y, quizás, irrepetible; porque jugará su primera final en la máxima categoría del fútbol argentino, en sus 121 años de historia, con un grande y conocido rival.
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