"Como decía Diego: blanco o negro": el descargo del ex líder de la barra de Inter Miami tras el enojo de Messi con los hinchas

'Cachito' grabó un video para dar explicaciones después del incómodo momento que se vivió en el triunfo de Las Garzas por 2-0 ante Portland, en el que los hinchas reclamaban "más respeto" y que enfureció al capitán argentino.
Lionel Messi se llevó una sorpresa durante un partido ante Portland, por la fecha 14 de la MLS: al momento de un saque de arco a favor, los hinchas de Inter Miami empezaron a silbar al equipo, pese a que estaba en ventaja por 2-0. El argentino no se escondió y le hizo gestos a la gente ante el incómodo y desconcertante momento. Ante la viralización del video en el que el capitán alza la mano en reprobación a la tribuna, salió a hablar Edgardo 'Cachito' Gascardo, ex referente de la barra de Las Garzas, y recriminó el absurdo accionar de la gente.
Una situación más que atípica en la liga estadounidense que dejó en total desconcierto a Leo, autor de un gol y asistidor del triunfo para el escolta de la Conferencia Este. "Jugadores... respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada", fue el canto que se escuchó en el estadio Nu Stadium, que vivió la primera victoria desde su inauguración, y que generó las reacciones de Messi y De Paul. Pero el estadio se vio dividido, porque ante el gesto de los futbolistas una parte de la hinchada los ovacionó.
La interna no tiene que ver con los resultados del equipo, claro está; el reclamo estaba preparado para este partido ante el poco reconocimiento de los futbolistas al aliento de la gente. Específicamente, la 'huelga' viene desde "La Familia", una parte de la hinchada de Inter Miami. La bronca se acrecentó luego de la derrota en el clásico de Florida ante Orlando City el pasado 2 de mayo, porque esperaban una señal de cercanía a la banca incondicional de la gente.
" Estamos haciendo un poco de huelga. Porque nos gustaría que después del partido... no importa si gana, pierde o empata el equipo, vengan a saludarnos. Por favor. Estamos aquí, trabajamos como locos, hacemos todo lo que podemos hacer. Esperamos un poquito de gratitud", explicó Tata, uno de los integrantes del grupo en un video a través de las redes sociales.
Fue esto lo que despertó la indignación de 'Cachito', ex líder de la barra, en total discrepancia. "Con respecto a lo que pasó en la cancha hoy, que la hinchada, 'barra', no llevó banderas porque no los saludaban, no sé bien cuál fue la historia. Me parece una idiotez. Encima, cuando sale Suárez por atrás, lo aplauden y le piden fotos. Flaco, o está todo bien o está todo mal".
En comparación a su liderazgo, criticó a los integrantes actuales y las decisiones que toman: "Después, 'jugadores, la concha de su madre', puteándolos cuando vamos ganando 2-0... Lamentablemente se llenó de boludos. Los que estábamos antes, cuando arrancamos con el Inter, nos corrieron de lado, se llenó de tarados y estos son los resultados".
"Los jugadores no pasan ni cabida, pero en esta estoy con ellos. Estoy con Messi, con Suárez, con Rodrigo. Muchachos, se llenó de boludos la cancha. Pero eso es culpa de la dirigencia. Ellos lo permitieron. Como decía Diego: blanco o negro, gris nunca. Yo sé que ellos no me iban a dejar entrar más a la cancha. Pero no importa, lo tenía que decir porque están hablando de todos lados. La única verdad es la realidad, se llenó de boludos la cancha", cerró el descargo que publicó en redes sociales.
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