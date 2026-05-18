"Como decía Diego: blanco o negro": el descargo del ex líder de la barra de Inter Miami tras el enojo de Messi con los hinchas

El gesto de Messi ante los silbidos de los hinchas El gesto de Messi ante los silbidos de los hinchas.

La interna no tiene que ver con los resultados del equipo, claro está; el reclamo estaba preparado para este partido ante el poco reconocimiento de los futbolistas al aliento de la gente. Específicamente, la 'huelga' viene desde "La Familia", una parte de la hinchada de Inter Miami. La bronca se acrecentó luego de la derrota en el clásico de Florida ante Orlando City el pasado 2 de mayo, porque esperaban una señal de cercanía a la banca incondicional de la gente.



" Estamos haciendo un poco de huelga. Porque nos gustaría que después del partido... no importa si gana, pierde o empata el equipo, vengan a saludarnos. Por favor. Estamos aquí, trabajamos como locos, hacemos todo lo que podemos hacer. Esperamos un poquito de gratitud", explicó Tata, uno de los integrantes del grupo en un video a través de las redes sociales.



Embed La Familia protesta en el partido de hoy porque no se sienten escuchados.



Quieren sentirse valorados por los jugadores en el triunfo y en la derrota.



Su petición al equipo pic.twitter.com/6xoJ1nzIxC — José Armando (@Jarm21) May 17, 2026



Fue esto lo que despertó la indignación de 'Cachito', ex líder de la barra, en total discrepancia. "Con respecto a lo que pasó en la cancha hoy, que la hinchada, 'barra', no llevó banderas porque no los saludaban, no sé bien cuál fue la historia. Me parece una idiotez. Encima, cuando sale Suárez por atrás, lo aplauden y le piden fotos. Flaco, o está todo bien o está todo mal".



En comparación a su liderazgo, criticó a los integrantes actuales y las decisiones que toman: "Después, 'jugadores, la concha de su madre', puteándolos cuando vamos ganando 2-0... Lamentablemente se llenó de boludos. Los que estábamos antes, cuando arrancamos con el Inter, nos corrieron de lado, se llenó de tarados y estos son los resultados".





Cachito Inter Miami El descargo de 'Cachito', ex líder de la hinchada de Inter Miami.





"Los jugadores no pasan ni cabida, pero en esta estoy con ellos. Estoy con Messi, con Suárez, con Rodrigo. Muchachos, se llenó de boludos la cancha. Pero eso es culpa de la dirigencia. Ellos lo permitieron. Como decía Diego: blanco o negro, gris nunca. Yo sé que ellos no me iban a dejar entrar más a la cancha. Pero no importa, lo tenía que decir porque están hablando de todos lados. La única verdad es la realidad, se llenó de boludos la cancha", cerró el descargo que publicó en redes sociales.