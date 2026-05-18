Alarma en la Selección Argentina: Nico Paz no jugó en Como por un golpe y preocupa de cara al Mundial

El volante ofensivo sufrió un impacto en su rodilla vs. Hellas Verona y le impidió estar en el cruce ante Parma. Su situación dejó expectante al cuerpo técnico nacional, a tan 24 días del inicio de la Copa del Mundo 2026.
En medio de una catarata de lesiones que abruma a Lionel Scaloni a falta de 24 días para el Mundial y con los minutos contados para presentar la lista final de 26 convocados, una de sus figuras encendió las alarmas: Nico Paz se ausentó en la victoria del Como 1907 por 1-0 ante el Parma por una molestia al borde de la rodilla.
El futbolista hispano-argentino había sufrido un golpe en el triunfo 1-0 ante Hellas Verona por la fecha 37 de la Serie A que, aunque no lo obligo a salir del partido, lo complicó en el post. En el video del sobre el final del partido, se lo ve a Paz rengueando y moviendo su pierna con una clara incomodidad.
Sin embargo, desde el cuerpo técnico de la Albiceleste analizaron los estudios que se realizó y no están seguros de cómo se encuentra físicamente ni de cómo evolucionará. Por eso, y no conformes con lo arrojado en los análisis, uno de los médicos de la Selección lo visitará para determinar un panorama más claro. Cabe destacar que no es duda para el Mundial e integrará la lista de 26, pero sí será fundamental cuidarlo.
Su juego en cancha enamoró a la Argentina y lo demostró en los últimos amistosos. De hecho, en la victoria 2-1 ante Mauritania, sorprendió con un golazo de tiro libre que terminó de confirmar su puesto en el equipo bajo la conducción de Scaloni.
Lo mismo sucede en el Como. Es que en la vigente temporada de la Serie A, Paz es figura absoluta y se posiciona como quinto máximo goleador con 12 tantos y siete asistencias en 35 encuentros. También convirtió y colaboró con un pase gol en cinco encuentros de la Copa Italia. Es más que importante para el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas y esperan que esté disponible para la visita a Cremonese el domingo para salir de la zona de Europa League y pelear por clasificarse a la Champions.
comentar