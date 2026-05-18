Alarma en la Selección Argentina: Nico Paz no jugó en Como por un golpe y preocupa de cara al Mundial

nicopaz Nico Paz es una de las figuritas de la Selección Argentina.

Si bien, la realidad es quey lo preservan para evitar complicaciones, no solo por el Mundial, sino también porque el conjunto italiano jugará una fecha clave para clasificar a la Champions League y lo necesitan al 100%.



Sin embargo, desde el cuerpo técnico de la Albiceleste analizaron los estudios que se realizó y no están seguros de cómo se encuentra físicamente ni de cómo evolucionará. Por eso, y no conformes con lo arrojado en los análisis, uno de los médicos de la Selección lo visitará para determinar un panorama más claro. Cabe destacar que no es duda para el Mundial e integrará la lista de 26, pero sí será fundamental cuidarlo.



Su juego en cancha enamoró a la Argentina y lo demostró en los últimos amistosos. De hecho, en la victoria 2-1 ante Mauritania, sorprendió con un golazo de tiro libre que terminó de confirmar su puesto en el equipo bajo la conducción de Scaloni.





Lo mismo sucede en el Como. Es que en la vigente temporada de la Serie A, Paz es figura absoluta y se posiciona como quinto máximo goleador con 12 tantos y siete asistencias en 35 encuentros. También convirtió y colaboró con un pase gol en cinco encuentros de la Copa Italia. Es más que importante para el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas y esperan que esté disponible para la visita a Cremonese el domingo para salir de la zona de Europa League y pelear por clasificarse a la Champions.