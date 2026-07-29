Neymar confirmó su retiro de la selección de Brasil: "Di mi sangre, mi vida, pero ya no quiero más"

El máximo artillero histórico del combinado brasileño anunció el cierre de su ciclo internacional tras la eliminación ante Noruega en el Mundial 2026. Tampoco disputará la Copa América 2028 ni la Copa del Mundo de 2030.
Un ciclo corto pero maravilloso por su juego llegó a su fin: Neymar se retiró de la selección de Brasil. A semanas de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, donde rompió en llanto sin poder esconder la decepción de la eliminación, el delantero del Santos hizo oficial una decisión que ya había dejado entrever.
"Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", expresó en zona mixta post triunfo del Peixe por 4-2 ante Universidad Central por la Copa Sudamericana.
La determinación fue tomada después de un período de reflexión y no como una reacción inmediata. Tras la caída 2-1 en el MetLife Stadium ante los noruegos, donde convirtió de penal el último tanto de su trayectoria con la Verdeamarela, el atacante terminó desconsolado sobre el césped. Con el paso de los días, terminó de confirmar que no habrá marcha atrás.
La carrera del crack con la Canarinha dejó números y logros que lo ubicaron entre los más importantes de la historia del país: disputó cuatro Copas del Mundo, conquistó la Copa Confederaciones 2013 y obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aunque nunca pudo levantar un Mundial, se despidió como el máximo goleador histórico de la selección.
El cierre también tuvo un componente simbólico. Su debut con el seleccionado se produjo el 10 de agosto de 2010 en el MetLife Stadium, escenario en el que, 16 años más tarde, disputó su último encuentro internacional.
Con esta decisión, Brasil pierde a uno de los futbolistas más influyentes de las últimas décadas. Después de una trayectoria marcada por el talento, la presión de liderar a su selección y el objetivo incumplido de conquistar otra Copa del Mundo, el delantero eligió poner punto final a su historia internacional: "Creo que ya no quiero eso".
Durante la misma entrevista, el futbolista también respondió a las versiones sobre un supuesto conflicto con jóvenes del Santos. Algunas informaciones aseguraban que había cuestionado con dureza a Gabriel Bontempo y Joao Ananias tras el empate 2-2 ante Chapecoense, llegando incluso a insinuar que terminarían jugando en la segunda división.
El brasileño rechazó esas acusaciones y explicó cuál fue el verdadero contenido de la charla en el vestuario. "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso." Luego, añadió: "Lucas Veríssimo y Gabigol también lo hicieron".
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