Neymar confirmó su retiro de la selección de Brasil: "Di mi sangre, mi vida, pero ya no quiero más"

El cierre también tuvo un componente simbólico. Su debut con el seleccionado se produjo el 10 de agosto de 2010 en el MetLife Stadium, escenario en el que, 16 años más tarde, disputó su último encuentro internacional.

Con esta decisión, Brasil pierde a uno de los futbolistas más influyentes de las últimas décadas. Después de una trayectoria marcada por el talento, la presión de liderar a su selección y el objetivo incumplido de conquistar otra Copa del Mundo, el delantero eligió poner punto final a su historia internacional: "Creo que ya no quiero eso".

Neymar opinó sobre una supuesta polémica en el vestuario del Santos

Durante la misma entrevista, el futbolista también respondió a las versiones sobre un supuesto conflicto con jóvenes del Santos. Algunas informaciones aseguraban que había cuestionado con dureza a Gabriel Bontempo y Joao Ananias tras el empate 2-2 ante Chapecoense, llegando incluso a insinuar que terminarían jugando en la segunda división.

El brasileño rechazó esas acusaciones y explicó cuál fue el verdadero contenido de la charla en el vestuario. "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso." Luego, añadió: "Lucas Veríssimo y Gabigol también lo hicieron".