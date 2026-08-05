Franco Mastantuono, cerca de dejar Real Madrid: Fiorentina avanza por su préstamo

El juvenil argentino perdió terreno en el plantel y la operación para que continúe su carrera en Italia estaría próxima a cerrarse, luego de las conversaciones entre las partes.
La situación de Franco Mastantuono en Real Madrid se encamina hacia una salida. Mientras se define su futuro, el mediocampista realizó trabajos de gimnasio en Valdebebas, separado del resto del plantel dirigido por José Mourinho y con la mente puesta en su próximo destino: la Fiorentina de Italia.
El argentino tampoco había sido citado para el amistoso del sábado frente a la Viola, un encuentro que volvió a poner sobre la mesa su posible partida. De acuerdo con medios españoles, ya habría dado el visto bueno para marcharse a préstamo y las instituciones trabajan en los últimos detalles del acuerdo.
En paralelo, el azuleño conversó con Fabio Grosso y Fabio Paratici, quienes le transmitieron que en el equipo italiano tendría mayores posibilidades de sumar minutos. La intención principal es que recupere continuidad después de un período con escaso protagonismo.
Desde su arribo al gigante español en agosto del año pasado, tras convertirse en la venta más cara de la historia del fútbol argentino, el crack de 18 años no consiguió repetir el rendimiento mostrado en Núñez: en total, disputó 35 encuentros y solo marcó tres tantos, jugó varios partidos de titular, pero le duró poco y pronto perdió terreno. Un punto muy importante a la hora de que Lionel Scaloni finalmente tome la decisión de no convocarlo al Mundial 2026.
Los cambios en el banco tampoco modificaron su panorama. La salida de Xabi Alonso y la posterior llegada de Álvaro Arbeloa no le permitieron ganar un lugar estable. Ahora, Mou no lo tendría entre sus principales alternativas para esta temporada.
El portugués dispone de distintas variantes para esa zona del campo, entre ellas Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz y Arda Güler, todas figuras de un alto nivel. Además, el plantel espera por la incorporación de Yan Diomandé, una de las revelaciones de la última cita máxima.
La dirigencia encabezada por Florentino Pérez, de todos modos, no pretende desprenderse definitivamente del argentino. La idea es una cesión sin opción de compra para que pueda sumar rodaje, una posibilidad que incluso abrió la puerta a un eventual regreso al Millonario. Ahora, el club donde brilló Gabriel Batistuta en los 90 aparece como el principal destino.
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