Franco Mastantuono, cerca de dejar Real Madrid: Fiorentina avanza por su préstamo

Los cambios en el banco tampoco modificaron su panorama. La salida de Xabi Alonso y la posterior llegada de Álvaro Arbeloa no le permitieron ganar un lugar estable. Ahora, Mou no lo tendría entre sus principales alternativas para esta temporada.

Franco Mastantuono, en uno de los entrenamientos de pretemporada.

El portugués dispone de distintas variantes para esa zona del campo, entre ellas Rodrygo, Bernardo Silva, Brahim Díaz y Arda Güler, todas figuras de un alto nivel. Además, el plantel espera por la incorporación de Yan Diomandé, una de las revelaciones de la última cita máxima.

La dirigencia encabezada por Florentino Pérez, de todos modos, no pretende desprenderse definitivamente del argentino. La idea es una cesión sin opción de compra para que pueda sumar rodaje, una posibilidad que incluso abrió la puerta a un eventual regreso al Millonario. Ahora, el club donde brilló Gabriel Batistuta en los 90 aparece como el principal destino.