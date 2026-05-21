Neymar se lesionó a semanas del Mundial 2026: qué dice su parte médico

El delantero de Santos padece un edema en la pantorrilla derecha y será evaluado día a día por el cuerpo médico brasileño.
Neymar se lesionó a semanas del Mundial 2026 y genera preocupación en la Selección de Brasil: padece una molestia muscular en la pantorrilla derecha. El delantero de Santos, incluido por Carlo Ancelotti en la lista definitiva de convocados, presenta un edema moderado que lo obligará a bajar las cargas físicas durante los próximos días. Si bien la lesión no pone en riesgo su participación en la Copa del Mundo, llegaría con poco ritmo futbolístico.
La confirmación llegó por parte del médico de Santos, Rodrigo Zogaib, quien explicó el cuadro físico del atacante. “Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integre a la selección”, señaló el profesional. En Brasil mantienen cautela por el historial físico del futbolista y evitarán acelerar su recuperación para no agravar la situación antes del torneo.
El delantero no estuvo presente en el empate 2 a 2 de Santos con San Lorenzo en Brasil por la Copa Libertadores y tampoco será tenido en cuenta para los próximos compromisos de su equipo. Su último encuentro oficial fue frente a Coritiba por el Brasileirao, donde protagonizó una polémica salida tras una confusión del cuarto árbitro. Desde entonces comenzó con trabajos diferenciados en el centro de entrenamiento Rey Pelé, donde llevará adelante el tratamiento de recuperación bajo supervisión médica permanente.
La lesión aparece en un momento sensible para Neymar, que busca recuperar continuidad después de la grave rotura de ligamentos cruzados sufrida en octubre de 2023 ante Uruguay. El atacante acumula 79 goles en 128 partidos con la camiseta de Brasil y no juega oficialmente con la Canarinha desde aquella lesión. Según medios brasileños, Ancelotti decidió sostener su convocatoria luego de conversar personalmente con el futbolista y revisar los estudios médicos. El debut de Brasil en el Mundial será el 13 de junio frente a Marruecos.
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