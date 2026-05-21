Neymar se lesionó a semanas del Mundial 2026: qué dice su parte médico

La confirmación llegó por parte del médico de Santos, Rodrigo Zogaib, quien explicó el cuadro físico del atacante. “Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integre a la selección”, señaló el profesional. En Brasil mantienen cautela por el historial físico del futbolista y evitarán acelerar su recuperación para no agravar la situación antes del torneo.