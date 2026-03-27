Nico Paz marcó su primer gol y se metió en una lista muy selecta de la Selección Argentina

Otros padres e hijos con presencia en la Selección

Los antecedentes de este tipo de coincidencias familiares son escasos. Uno de los casos más conocidos es el de los Galletti: Rubén marcó en su única presentación en 1974, mientras que Luciano tuvo un paso más prolongado y sumó tres goles entre 2000 y 2005.

Otra familia que dejó su huella es la de los Simeone. Diego “Cholo” Simeone convirtió en nueve oportunidades durante su extensa etapa en la Selección, y con el tiempo sus hijos también lograron anotar: tanto Giovanni como Giuliano ya gritaron sus primeros goles con la mayor.

A estos casos se suman otros apellidos donde la herencia futbolística también tuvo presencia en la Selección, aunque sin continuidad en el gol. Entre ellos aparecen los Redondo: Fernando fue una figura en los años 90, pero su hijo Federico no logró marcar en la mayor.

Algo similar ocurre con los Almeyda, con Matías como referente de su generación, aunque sin convertir durante su paso por el seleccionado, en otro ejemplo de linaje que no se trasladó al marcador.