La Albiceleste se impuso 2-1 en La Bombonera con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, pero bajó su nivel en el complemento y sufrió el descuento sobre la hora del conjunto africano.
La Selección Argentina venció 2-1 a Mauritania en La Bombonera en el primero de los amistosos de esta doble Fecha FIFA, en un encuentro que dejó buenas sensaciones en el primer tiempo pero algunas dudas en el complemento. Con Lionel Messi iniciando en el banco, Lionel Scaloni aprovechó el compromiso para probar variantes y observar rendimientos de cara a la conformación del plantel para el Mundial 2026.
Desde el inicio, Argentina asumió el protagonismo con dominio de la posesión y circulación constante en campo rival ante un planteo defensivo de Mauritania. En los primeros minutos, Thiago Almada lideró un contraataque que no pudo concretar Julián Álvarez, mientras que Nicolás González tuvo el primer remate claro tras una asistencia de Enzo Fernández, pero definió con poco ángulo y encontró bien ubicado al arquero Mamadou Diop.
A los 16 minutos del primer tiempo, la Albiceleste logró abrir el marcador. Nahuel Molina se proyectó por la derecha y envió un centro atrás preciso que encontró a Enzo Fernández dentro del área. El mediocampista definió de primera con un remate cruzado que se metió junto al palo más lejano para el 1-0.
Con el control del juego, Argentina amplió la ventaja a los 31 minutos. Nicolás Paz se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y ejecutó un remate preciso que superó la barrera y se coló junto al palo izquierdo. Fue su primer gol con la Selección mayor y el 2-0 con el que el equipo se fue al descanso.
En el arranque del segundo tiempo, todas las miradas se las llevó el ingreso de Lionel Messi, quien saltó al campo desde el banco y recibió una ovación en La Bombonera. Junto al capitán también entraron Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul, en reemplazo de Julián Álvarez, Nicolás Paz y Nicolás González.
A los 52 minutos, Giuliano Simeone ingresó en lugar de Enzo Fernández, autor del primer gol, en una nueva variante del entrenador.
Antes de los 70 minutos, Scaloni continuó con las modificaciones y se produjeron dos debuts en la Selección mayor: Agustín Giay y Gabriel Rojas, este último de gran presente en Racing Club, ingresaron en lugar de Marcos Acuña y Nahuel Molina. En ese tramo, Mauritania logró adelantarse y comenzó a generar mayor peligro.
A los 75 minutos, el entrenador agotó los cambios con los ingresos de López y Exequiel Palacios por Alexis Mac Allister y Thiago Almada, en busca de recuperar el control del juego en el tramo final.
Sin embargo, en tiempo de descuento, Mauritania encontró el descuento. A los 90+4 minutos, tras un tiro libre y una serie de rebotes en el área chica defendida por Emiliano “Dibu” Martínez, el central Jorndan Lefort empujó la pelota para marcar el 2-1 definitivo. El gol reflejó lo ocurrido en el segundo tiempo, donde Argentina bajó su intensidad y el conjunto africano mostró una mejor versión.
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