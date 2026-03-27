La Selección Argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera

Embed ¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz de tiro libre para poner el 2-0 y el 10 lo aplauda desde el banco



Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn pic.twitter.com/cjHKA1TuR0 — telefe (@telefe) March 27, 2026

En el arranque del segundo tiempo, todas las miradas se las llevó el ingreso de Lionel Messi, quien saltó al campo desde el banco y recibió una ovación en La Bombonera. Junto al capitán también entraron Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul, en reemplazo de Julián Álvarez, Nicolás Paz y Nicolás González.

A los 52 minutos, Giuliano Simeone ingresó en lugar de Enzo Fernández, autor del primer gol, en una nueva variante del entrenador.

Antes de los 70 minutos, Scaloni continuó con las modificaciones y se produjeron dos debuts en la Selección mayor: Agustín Giay y Gabriel Rojas, este último de gran presente en Racing Club, ingresaron en lugar de Marcos Acuña y Nahuel Molina. En ese tramo, Mauritania logró adelantarse y comenzó a generar mayor peligro.

A los 75 minutos, el entrenador agotó los cambios con los ingresos de López y Exequiel Palacios por Alexis Mac Allister y Thiago Almada, en busca de recuperar el control del juego en el tramo final.

Sin embargo, en tiempo de descuento, Mauritania encontró el descuento. A los 90+4 minutos, tras un tiro libre y una serie de rebotes en el área chica defendida por Emiliano “Dibu” Martínez, el central Jorndan Lefort empujó la pelota para marcar el 2-1 definitivo. El gol reflejó lo ocurrido en el segundo tiempo, donde Argentina bajó su intensidad y el conjunto africano mostró una mejor versión.