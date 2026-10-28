Liverpool sacó al Chelsea de la Carabao Cup por penales: anotó Mac Allister y erró Barco

Los Reds y los Blues igualaron 1 a 1 en Anfield por la cuarta ronda de la Copa de la Liga y el elenco de Londres se impuso 6 a 5 en la tanda de los penales con los argentinos de protagonistas.
Liverpool venció a Chelsea por penales y lo eliminó de la Carabao Cup en una tanda que tuvo a dos argentinos como protagonistas. Los Reds y los Blues igualaron 1 a 1 en Anfield por la cuarta ronda de la Copa de la Liga y el equipo de Londres se impuso 6-5 en la tanda desde los doce pasos con Alexis Mac Allister anotando y Valentín Barco fallando.
El encuentro tuvo sus dos goles en el cierre del primer tiempo y ambos llegaron desde los doce pasos. Morgan Rogers adelantó al conjunto londinense a los 40 minutos, mientras que Cody Gakpo estableció la igualdad para los locales tres minutos después. En el complemento, ninguno consiguió romper el empate y la clasificación se definió en la tanda.
Barco ingresó a los 69 minutos en lugar de Moisés Caicedo y disputó poco más de 20 minutos. El exjugador de Boca volvió a sumar acción después de tres partidos consecutivos sin jugar y tuvo la responsabilidad de ejecutar uno de los remates de Chelsea en la definición.
El zurdo se hizo cargo de uno de los disparos, pero su remate terminó contra el palo y no pudo convertir. Por el lado de los Reds, Mac Allister ingresó en los minutos finales del encuentro y convirtió su penal en la tanda. De esta manera, el equipo de Anfield avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga, mientras que Chelsea quedó fuera de la competencia.
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