Liverpool sacó al Chelsea de la Carabao Cup por penales: anotó Mac Allister y erró Barco

El zurdo se hizo cargo de uno de los disparos, pero su remate terminó contra el palo y no pudo convertir. Por el lado de los Reds, Mac Allister ingresó en los minutos finales del encuentro y convirtió su penal en la tanda. De esta manera, el equipo de Anfield avanzó a los cuartos de final de la Copa de la Liga, mientras que Chelsea quedó fuera de la competencia.