Sorpresa: Chicho Serna calificó "de terror" el polémico arbitraje del Superclásico

De todas maneras, el colombiano destacó que fue justo el resultado del Superclásico: "En términos generales, aunque le faltó ser un poco más fino en ataque, el equipo (por Boca) fue el que buscó siempre ganar". Además, fue muy elogioso con el equipo de Rodolfo Arruabarrena: "Ha sido el mejor del campeonato, lo ratifica fecha tras fecha".

MÁS FRASES DE CHICHO SERNA: DEL PEDIDO A VILLA A SU SALIDA DE BOCA

Mauricio Serna reveló cómo se gestó el regreso de Sebastián Villa a Boca cuando brillaba en Independiente Rivadavia: "Un día me llamó y le dije que tenía que volver a Boca y él me dijo que se moría de ganas. Al poco tiempo Román se enteró, me preguntó si era cierto y después se dieron las negociaciones".

Además, Chicho contó el pedido que le hizo al atacante colombiano para su juego: "Necesita tener más minutos para volver a su nivel. Hablé con él y le pregunté cuándo va a rematar al arco y hacer goles, con esa tan buena pegada que tiene...".

Por último, Serna sostuvo sobre su salida del club: "Me fui de Boca porque ya no tenía más fuerzas para dar lo que se necesitaba, era el momento para dar el paso al costado". A esto, el colombiano agregó: "Hoy cuando voy a la Bombonera o al Predio, lo llamo a Román para avisarle que voy a ir".