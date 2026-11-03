Sorpresa: Chicho Serna calificó "de terror" el polémico arbitraje del Superclásico

En medio de los reclamos de River sobre la actuación de Nicolás Ramírez y el VAR, el ídolo de Boca, que era parte de la dirigencia hasta hace poco, se sumó a las críticas a los árbitros del encuentro.
Sorpresa: Mauricio "Chicho" Serna se sumó a las críticas del arbitraje en el Superclásico por parte de River. El ídolo de Boca, que formó parte de la dirigencia entre 2022 y 2025 como integrante del Consejo de Fútbol entre otras funciones, calificó "de terror" la actuación de Nicolás Ramírez y el VAR en un derby lleno de polémicas.
"El arbitraje fue de terror. Tenía una cara de asustado que me llamaba la atención cuando lo veía por el monitor", lo liquidó a Nicolás Ramírez. Además, agregó sobre una posible explicación de su mal desempeño. "Me parece que el entorno lo condicionó", sostuvo en declaraciones a Planeta Bostero.
Tras el Superclásico en La Bombonera, que terminó con triunfo 1 a 0 para el local gracias al tanto de cabeza de Lautaro Di Lollo, el Mundo River expresó su enojo en unanimidad: los jugadores Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, el entrenador Leonardo Ponzio, los dirigentes como Stéfano Di Carlo, el exmandamás Rodolfo D'Onofrio y los hinchas del club de todo el mundo. A ellos, se sumó Chicho para sorpresa de todos por su vínculo con Boca.
De todas maneras, el colombiano destacó que fue justo el resultado del Superclásico: "En términos generales, aunque le faltó ser un poco más fino en ataque, el equipo (por Boca) fue el que buscó siempre ganar". Además, fue muy elogioso con el equipo de Rodolfo Arruabarrena: "Ha sido el mejor del campeonato, lo ratifica fecha tras fecha".
Mauricio Serna reveló cómo se gestó el regreso de Sebastián Villa a Boca cuando brillaba en Independiente Rivadavia: "Un día me llamó y le dije que tenía que volver a Boca y él me dijo que se moría de ganas. Al poco tiempo Román se enteró, me preguntó si era cierto y después se dieron las negociaciones".
Además, Chicho contó el pedido que le hizo al atacante colombiano para su juego: "Necesita tener más minutos para volver a su nivel. Hablé con él y le pregunté cuándo va a rematar al arco y hacer goles, con esa tan buena pegada que tiene...".
Por último, Serna sostuvo sobre su salida del club: "Me fui de Boca porque ya no tenía más fuerzas para dar lo que se necesitaba, era el momento para dar el paso al costado". A esto, el colombiano agregó: "Hoy cuando voy a la Bombonera o al Predio, lo llamo a Román para avisarle que voy a ir".
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