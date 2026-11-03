Los tres candidatos de Diego Milito para dirigir a Racing en un importante 2027

Después del triunfo por 2-1 ante Atlético Tucumán, Diez evitó alimentar las versiones sobre un posible desembarco en Avellaneda y dejó en claro que está enfocado en su actual equipo. “No voy a hablar de Racing, solo me interesa ganar algo acá. No voy a hablar de supuestos hasta que termine el campeonato”, afirmó en conferencia de prensa. En Argentinos, mientras tanto, también podrían iniciar gestiones para extender su contrato.

Nicolás Diez sobre la posibilidad de dirigir a Racing (Video: gentileza TyC Sports).

La tercera alternativa que surgió en las últimas horas es Mauricio Pellegrino, quien actualmente dirige a Lanús. El entrenador de 55 años cuenta con antecedentes en Independiente y Estudiantes, entre otros clubes, y viene de conquistar la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026 con el Granate. Su nombre se sumó a la consideración de Racing, aunque su contratación tampoco sería sencilla.

Pellegrino renovó su vínculo con Lanús en enero y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, aunque la dirigencia del club del sur pretende que continúe al frente del equipo y ya comenzó a conversar con él para ofrecerle una extensión por una temporada más. Por ese motivo, cualquier intento de Racing por incorporarlo dependerá tanto de la voluntad del entrenador como de las condiciones que pueda plantear el Grana.

Con los tres nombres en carpeta, la Academia deberá esperar al cierre de la temporada para avanzar en negociaciones concretas para un 2027 cargado de exigencia de su gente al solo competir en el plano local y de importancia por las elecciones a fin de año. Mientras Schelotto sigue siendo la prioridad, Diez y Pellegrino aparecen como alternativas para ocupar el banco blanquiceleste. Antes de comenzar a definir su futuro, Racing disputará su último partido del Torneo Clausura este viernes, desde las 15, frente a Barracas Central, como visitante.