Los tres candidatos de Diego Milito para dirigir a Racing en un importante 2027

El presidente de La Academia evalúa a Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez y Mauricio Pellegrino para ser el DT en un año que tendrá mucha exigencia y que terminará con elecciones.
Racing busca director técnico para 2027 a falta de una fecha para finalizar su participación en el Torneo Clausura, y tiene tres nombres sobre la mesa: Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez y Mauricio Pellegrino. La dirigencia encabezada por Diego Milito analiza distintas alternativas para reemplazar a Sebastián Romero, quien no continuará en el cargo la próxima temporada. Aunque el técnico de Vélez aparece como la principal opción, los entrenadores de Argentinos Juniors y Lanús también forman parte de las conversaciones internas.
Guillermo es, por ahora, el candidato que más convence a las autoridades de la Academia. El Mellizo tiene contrato con Vélez hasta diciembre, pero su continuidad todavía no está resuelta debido a que el club de Liniers celebrará elecciones el próximo 15 de noviembre. Esa situación mantiene abierto su futuro y le permite a Racing seguir de cerca su situación, aunque el propio entrenador dejó en claro que su prioridad es el Fortín.
“Vélez tiene la prioridad porque me tienen todos los días y me tienen hasta fin de torneo”, expresó el técnico cuando fue consultado sobre su futuro. Por el momento, evitó dar precisiones sobre una posible renovación y tampoco se refirió a los rumores que lo vinculan con otros equipos. Su contrato vence a fin de año, por lo que cualquier negociación con Racing debería esperar a que termine la competencia.
Otro de los nombres que aparece en la lista es Nicolás Diez, actual entrenador de Argentinos Juniors. El técnico también tiene vínculo hasta diciembre y es seguido por la dirigencia académica, aunque su presente en el Bicho, candidato a quedarse con el título de la tabla anual, representa un factor que podría dificultar una salida. El equipo de La Paternal pelea la liga, ya consiguió la clasificación a los playoffs del Clausura y tiene asegurada su participación en la próxima Copa Libertadores.
Después del triunfo por 2-1 ante Atlético Tucumán, Diez evitó alimentar las versiones sobre un posible desembarco en Avellaneda y dejó en claro que está enfocado en su actual equipo. “No voy a hablar de Racing, solo me interesa ganar algo acá. No voy a hablar de supuestos hasta que termine el campeonato”, afirmó en conferencia de prensa. En Argentinos, mientras tanto, también podrían iniciar gestiones para extender su contrato.
La tercera alternativa que surgió en las últimas horas es Mauricio Pellegrino, quien actualmente dirige a Lanús. El entrenador de 55 años cuenta con antecedentes en Independiente y Estudiantes, entre otros clubes, y viene de conquistar la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026 con el Granate. Su nombre se sumó a la consideración de Racing, aunque su contratación tampoco sería sencilla.
Pellegrino renovó su vínculo con Lanús en enero y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, aunque la dirigencia del club del sur pretende que continúe al frente del equipo y ya comenzó a conversar con él para ofrecerle una extensión por una temporada más. Por ese motivo, cualquier intento de Racing por incorporarlo dependerá tanto de la voluntad del entrenador como de las condiciones que pueda plantear el Grana.
Con los tres nombres en carpeta, la Academia deberá esperar al cierre de la temporada para avanzar en negociaciones concretas para un 2027 cargado de exigencia de su gente al solo competir en el plano local y de importancia por las elecciones a fin de año. Mientras Schelotto sigue siendo la prioridad, Diez y Pellegrino aparecen como alternativas para ocupar el banco blanquiceleste. Antes de comenzar a definir su futuro, Racing disputará su último partido del Torneo Clausura este viernes, desde las 15, frente a Barracas Central, como visitante.
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