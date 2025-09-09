Noruega goleó 11-1 con cinco de Haaland y triunfos de Inglaterra, Portugal y Francia

Noruega aplastó 11 a 1 a Moldavia y lidera el Grupo I con puntaje perfecto tras cinco victorias en cinco partidos: tienen 15 puntos y le siguen Italia (9 con un partido menos), Israel (9), Estonia (3) y Moldavia (0). Thelo Aasgaard (con cuatro tantos), y Félix Myhre y Martin Ødegaard con uno cada uno también aportaron a la goleada además del Androide.

Embed

Inglaterra goleó 5 a 0 a Serbia en un monólogo y show de los visitantes. Harry Kane abrió el partido a los 33 minutos de juego y luego Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guéhl y Marcus Rashford por penal completaron la goleada. El plantel dirigido por Thomas Tuchel es puntero del Grupo K con puntaje ideal: 15/15. Le siguen Albania (8), Serbia (7), Letonia (4) y Andorra (0).

Embed

Portugal superó por 3 a 2 a Hungría con un tanto de penal de Cristiano Ronaldo, quien llegó a 943 goles en su carrera, quedando a solo 57 de la marca de 1000... Bernardo y Cancelo marcaron los otros tantos de los portugueses, que suman seis de seis en el Grupo F, que comparten con Armenia e Irlandia además de Hungría.

Embed

Por último, de los partidos destacados de la jornada de Eliminatorias Europeas, cabe mencionar el triunfo por 2 a 1 de Francia a Islandia con tantos de Kylian Mbappé de penal y Barcola. Los subcampeones del mundo están primeros en el Grupo D con seis de seis. Islandia con tres y Ucrania y Azerbaiyán con uno completan el mismo.