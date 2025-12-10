Se definen los torneos 2026: sortean las zonas del Apertura y la Copa Argentina

Este miércoles en Ezeiza, y en medio del escándalo de Sur Finanzas, la Liga Profesional conocerá como quedan conformadas las zonas para los torneos Apertura y Clausura del próximo año y los cruces de la Copa Argentina.
La AFA realizará este miércoles en el predio de Ezeiza el sorteo del fixture 2026, las zonas de los torneos Apertura y Clausura, y desde las 12 y transmitido por Youtube, el cuadro completo de la Copa Argentina, en un evento que contará con representantes de todos los clubes y que reemplaza la ceremonia suspendida del martes por los allanamientos vinculados al caso Sur Finanzas.
El sorteo definirá el camino de cada equipo en un año condicionado por el Mundial 2026, por lo que el calendario se ajustará para que el Apertura comience el 23 de enero y el Clausura quede programado para después de la final mundialista, prevista para el 24 de julio.
La Liga Profesional mantendrá su esquema vigente con dos zonas de 15 equipos, fase de grupos y posteriores cruces a partido único desde octavos de final. Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, equipos ascendidos, ingresarán en reemplazo de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, los descendidos, mientras que la organización definirá la distribución de cada club en un sorteo sin televisación que solo podrá seguirse por los canales oficiales.
La Copa Argentina 2026 también se sorteará este miércoles, con sus 64 participantes definidos, integrados por 30 de la Liga Profesional, 15 de la Primera Nacional, 10 del Federal A, 5 de la Primera B Metropolitana y 4 de la Primera C, con el mismo formato de siempre, eliminación directa y penales en caso de empate.
