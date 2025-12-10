Se definen los torneos 2026: sortean las zonas del Apertura y la Copa Argentina

El sorteo definirá el camino de cada equipo en un año condicionado por el Mundial 2026, por lo que el calendario se ajustará para que el Apertura comience el 23 de enero y el Clausura quede programado para después de la final mundialista, prevista para el 24 de julio.

La Liga Profesional mantendrá su esquema vigente con dos zonas de 15 equipos, fase de grupos y posteriores cruces a partido único desde octavos de final. Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, equipos ascendidos, ingresarán en reemplazo de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, los descendidos, mientras que la organización definirá la distribución de cada club en un sorteo sin televisación que solo podrá seguirse por los canales oficiales.

image Independiente Rivadavia abrirá la Copa Argentina 2026 como campeón defensor.

La Copa Argentina 2026 también se sorteará este miércoles, con sus 64 participantes definidos, integrados por 30 de la Liga Profesional, 15 de la Primera Nacional, 10 del Federal A, 5 de la Primera B Metropolitana y 4 de la Primera C, con el mismo formato de siempre, eliminación directa y penales en caso de empate.