Copa Intercontinental 2025: Flamengo enfrenta al Cruz Azul en Qatar

En esta instancia, el campeón de la Concachampions, el equipo mexicano, y el campeón de la Copa Libertadores, el Mengão, jugarán el Derbi de las Américas en el Estadio Ahmad bin Ali, en Rayyan, Qatar. El que gane ya levantará un trofeo.

Además, el vencedor jugará contra Pyramids FC en la tercera fase para ver quién se enfrentará al PSG en la final de la Intercontinental. El equipo egipcio, que aguarda al campeón del Derbi de las Américas, viene de ganarles por 3 a 0 al Auckland City en primera fase y a Al Ahli Jeddah por 3 a 1 en la segunda fase.

El formato de los partidos de la competición contempla que, si hay empate en los 90, se juega un alargue y, en caso de persistir el empate, penales.

Flamengo no sólo ganó la Libertadores, sino que a la semana siguiente ganó el Brasileirao, que disputaba mano a mano con el Palmeiras, lo que demuestra el gran presente de los dirigidos por Filipe Luis.

Por su parte, el Cruz Azul obtuvo el título de la Concachampions y en su torneo local, la Liga MX, resultó tercero por detrás de Toluca y Tigres.

El encuentro se podrá ver a través de la plataforma de streaming FIFA+.