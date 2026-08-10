Thiago Almada fue presentado en River: "Estoy cumpliendo un sueño"

"Estoy cumpliendo un sueño": la presentación de Thiago Almada

“Estoy cumpliendo un sueño. Siempre tuve algo con el club”



Thiago Almada. pic.twitter.com/fUNuzMOTOz — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

Almada, de 25 años, disputó los dos primeros partidos del último Mundial como titular y luego ingresó desde el banco ante Jordania y Cabo Verde, y su última presentación oficial fue el 12 de julio frente a Suiza, por los cuartos de final. Con su llegada, River suma al noveno refuerzo de un mercado en el que busca potenciar el plantel para afrontar la Copa Sudamericana y revertir el arranque del Torneo Clausura en el que lleva cuatro derrotas y cero goles.