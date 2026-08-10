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Thiago Almada fue presentado en River: "Estoy cumpliendo un sueño"

El volante firmó su contrato, conoció el Monumental y se sumó al plantel de Eduardo Coudet, tras convertirse en el noveno refuerzo del Millonario en este mercado de pases.

Thiago Almada ya es oficialmente jugador de River. El volante ofensivo llegó este lunes por la madrugada a la Argentina desde Madrid, firmó su contrato y fue presentado en el Monumental junto al presidente Stefano Di Carlo. "Estoy cumpliendo un sueño", expresó el exAtlético de Madrid en un video para los hinchas antes de dirigirse al River Camp.

El flamante refuerzo se incorporó por la tarde al entrenamiento y tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros. Almada llegó a cambio de 20 millones de euros y firmó un vínculo por tres años y medio, con una cláusula de recompra para el Colchonero de 40 millones de euros durante los próximos 18 meses. Además, fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.

"Estoy cumpliendo un sueño": la presentación de Thiago Almada

Almada, de 25 años, disputó los dos primeros partidos del último Mundial como titular y luego ingresó desde el banco ante Jordania y Cabo Verde, y su última presentación oficial fue el 12 de julio frente a Suiza, por los cuartos de final. Con su llegada, River suma al noveno refuerzo de un mercado en el que busca potenciar el plantel para afrontar la Copa Sudamericana y revertir el arranque del Torneo Clausura en el que lleva cuatro derrotas y cero goles.

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