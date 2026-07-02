El duro relato de Fernando Gago en su vuelta a las canchas tras el infarto: "Tengo una oportunidad para seguir viviendo"

Haber acudido al hospital fue un golpe de suerte. Es que Gago no había empeorado los síntomas y pudo haberlo dejado de lado. Sin embargo, gracias a la intuición se dirigió a realizarse estudios. "Cuando terminó el partido me sentí igual que como me había sentido durante todo el día, pero no me sentía de peor forma de la molestia que ya tenía", contó.

El parte médico de Fernando Gago tras ser operado de urgencia po

Una serie de estudios rigurosos dieron en el blanco: una arteria tapada que estaba provocándole un infarto agudo del miocardio, "Cuando llego al hospital los estudios daban bien pero el último dio mal. Y ahí me enteré de la noticia, tenía una arteria tapada. Fue todo muy rápido, muy sencillo, fácil. Creo que todavía no caigo de lo que tuve", recordó, todavía con la vivencia en la garganta.

Le realizaron una angioplastia de urgencia para colocarle un stent y restaurar el flujo sanguíneo. Recuperado y con las mismas ganas de siempre, salió adelante y hoy mira todo de diferente manera.