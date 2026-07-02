Cavani rescindió su contrato con Boca y se despidió de la gente en un emotivo video

El delantero uruguayo de 39 años acordó la finalización anticipada de su vínculo con el Xeneize tras no ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena por sus reiterados problemas físicos.
Oficial: Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca Juniors. Este miércoles, el delantero uruguayo de 39 años firmó la rescisión de su contrato (que tenía vigencia hasta diciembre de 2026) y puso fin a una etapa de tres temporadas en el club de la Ribera.
La salida del Matador se produjo luego de que el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, le comunicara que no sería tenido en cuenta para el segundo semestre del año. La decisión estuvo estrechamente vinculada a los problemas físicos que afectaron al atacante durante el último año y medio, especialmente una lesión lumbar que lo mantuvo alejado de las canchas durante gran parte de 2026.
En el primer semestre del año, Cavani apenas disputó dos encuentros oficiales: ingresó ante Platense y fue titular frente a Racing, partido en el que fue reemplazado a diez minutos del final y recibió silbidos de parte de los hinchas. Pese a realizar distintos tratamientos y bloqueos para aliviar el dolor, nunca logró recuperarse plenamente.
El adiós del delantero uruguayo del club azul y oro.
El uruguayo había llegado a Boca a mediados de 2023 como uno de los fichajes más importantes de los últimos años. En total disputó 81 partidos, convirtió 28 goles y dio tres asistencias. Su mejor rendimiento se dio durante 2024, cuando anotó 20 tantos en 39 presentaciones.
Sin embargo, el desenlace estuvo lejos de lo imaginado. Las constantes lesiones redujeron drásticamente su participación y terminó perdiendo protagonismo dentro del plantel. Boca incluso reforzó el puesto con la llegada del paraguayo Adam Bareiro, anticipando un futuro sin el exdelantero de la selección uruguaya.
Cavani se despidió sin ganar títulos con la camiseta azul y oro, aunque fue parte del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, perdida frente a Fluminense en el estadio Maracaná. Su salida deja abierta la incógnita sobre si continuará su carrera en otro club o si decidirá retirarse del fútbol profesional.
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