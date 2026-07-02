Cavani rescindió su contrato con Boca y se despidió de la gente en un emotivo video

El uruguayo había llegado a Boca a mediados de 2023 como uno de los fichajes más importantes de los últimos años. En total disputó 81 partidos, convirtió 28 goles y dio tres asistencias. Su mejor rendimiento se dio durante 2024, cuando anotó 20 tantos en 39 presentaciones.

Sin embargo, el desenlace estuvo lejos de lo imaginado. Las constantes lesiones redujeron drásticamente su participación y terminó perdiendo protagonismo dentro del plantel. Boca incluso reforzó el puesto con la llegada del paraguayo Adam Bareiro, anticipando un futuro sin el exdelantero de la selección uruguaya.

Cavani se despidió sin ganar títulos con la camiseta azul y oro, aunque fue parte del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, perdida frente a Fluminense en el estadio Maracaná. Su salida deja abierta la incógnita sobre si continuará su carrera en otro club o si decidirá retirarse del fútbol profesional.