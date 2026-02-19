Eduardo Domínguez dejará Estudiantes y será nuevo DT de Atlético Mineiro de Brasil

La salida se concretará mediante la ejecución de la cláusula de rescisión y todo indica que Domínguez dirigirá este viernes ante Sarmiento de Junín por el Torneo Apertura para despedirse de los hinchas en el estadio UNO. Será el cierre de un ciclo que se extendió por casi 36 meses y que quedará entre los más exitosos de la historia reciente del club.

El entrenador de 47 años conquistó cinco títulos entre 2023 y 2025: Copa Argentina, Copa de la Liga, dos Trofeos de Campeones y el Torneo Clausura 2025.

Durante su gestión, Estudiantes disputó torneos locales e internacionales con protagonismo sostenido, por ejempleo,en la última Copa Libertadores quedó eliminado por penales ante Flamengo, que luego se consagró campeón.

En el plano local, el Clausura 2025 tuvo un contexto marcado por tensiones institucionales con la AFA, pero el equipo logró imponerse ante todo pornóstico y coronar el año con un nuevo título.

Embed Eduardo Dominguez SE VA de #Estudiantes



El DT ejecuta la cláusula de salida



Contrato con #Mineiro por dos años. pic.twitter.com/TQT01juQue — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 19, 2026

La decisión sorprendió en La Plata, aunque el propio Domínguez había dejado señales de desgaste en distintos tramos de la temporada pasada. A comienzos de enero había renovado su contrato y se mostró enfocado en el proyecto 2026, lo que hacía prever continuidad. Sin embargo, la propuesta de Brasil modificó el escenario y aceleró una salida que se resolvió en cuestión de días.

A eso hay que sumarle que el plantel perdió a varias de sus figuras en este mercado de pases, como es el caso de Santiago Ascacibar que pasó a Boca, Cristian Medina que seguirá su carrera en el Botafogo de Brasil, y la posible salida de Edwin Cetré que sigue en "veremos".

El plan del Mineiro y el posible reemplazante de Eduardo Domínguez

En paralelo, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón inició la búsqueda de reemplazante y en las últimas horas surgieron contactos con Martín Demichelis como posible sucesor, aunque todavía no hay confirmación oficial ni acuerdo cerrado.

image.png Demichelis dejó en claro cuál será su futuro en River.

Atlético Mineiro afrontará este fin de semana la semifinal del Campeonato Mineirao en medio de la transición que implica la salida de Sampaoli. El club brasileño apuesta por Domínguez para reordenar el proyecto deportivo luego de una campaña irregular y potenciar al plantel de cara a las competencias nacionales e internacionales. Recordemos que El Atlétíco había llegado a la final de la Copa Libertadores del 2024 con Gabriel Miilito (quien también fue técnico de Estudiantes) cayendo 3-1 en el Monumental frente a Botafogo.

Así, Estudiantes pierde a su conductor más exitoso de los últimos años en pleno inicio de temporada. El partido ante Sarmiento marcará el final de una etapa que dejó títulos, protagonismo y una huella profunda en el ciclo deportivo del club. Con un plantel desarmado y ahora sin su conductor, quedará ver como sigue el conjunto de La Plata de cara al torneo local y la Copa Libertadores, donde espera el sorteo para conocer a sus rivales en la Fase de Grupos.