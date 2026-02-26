Torneo Apertura: Estudiantes de Río Cuarto superó a Huracán y logró su primer triunfo

El León del Imperio aprovechó la expulsión temprana que sufrió el Globo y lo venció 2 a 0 en Córdoba para celebrar por primera vez desde su vuelta a la máxima categoría. Bajamich y Alanís marcaron los goles del triunfo.
Estudiantes de Río Cuarto derrotó 2 a 0 a Huracán por la fecha 7 del Torneo Apertura y consiguió una victoria tan necesaria como esperada. En su regreso a la Primera División, el conjunto cordobés logró sumar de a tres por primera vez y lo hizo ante su gente, en una noche que puede marcar un punto de partida en el campeonato.
El encuentro tuvo un momento determinante a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Leandro Lescano fue expulsado por doble amarilla y dejó al Globo con diez jugadores. A partir de esa acción, el León del Imperio tomó el control del juego, adelantó sus líneas y empezó a generar situaciones con mayor claridad.
La apertura del marcador llegó apenas dos minutos después de la roja. Mateo Bajamich aprovechó una acción ofensiva y puso el 1-0 para desatar el festejo en el Antonio Candini. Con la ventaja y un hombre más, Estudiantes manejó los tiempos ante un Huracán que, pese al esfuerzo, sintió el desgaste y las dificultades propias de jugar en inferioridad.
En el complemento, el local sostuvo la intensidad y cerró el partido en el tramo final. Ya en tiempo de descuento, Gabriel Alanís apareció tras una asistencia de Tomás González y sentenció el 2-0 definitivo.
Con este resultado, Estudiantes de Río Cuarto alcanzó los cuatro puntos y se ubica en el 14° puesto de la Zona B, logrando por primera vez sumar de a tres desde su regreso a Primera División. Huracán quedó séptimo con nueve unidades en su zona del campeonato.
comentar