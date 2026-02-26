Fútbol |

Torneo Apertura: Estudiantes de Río Cuarto superó a Huracán y logró su primer triunfo

El León del Imperio aprovechó la expulsión temprana que sufrió el Globo y lo venció 2 a 0 en Córdoba para celebrar por primera vez desde su vuelta a la máxima categoría. Bajamich y Alanís marcaron los goles del triunfo.

Estudiantes de Río Cuarto derrotó 2 a 0 a Huracán por la fecha 7 del Torneo Apertura y consiguió una victoria tan necesaria como esperada. En su regreso a la Primera División, el conjunto cordobés logró sumar de a tres por primera vez y lo hizo ante su gente, en una noche que puede marcar un punto de partida en el campeonato.

El encuentro tuvo un momento determinante a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Leandro Lescano fue expulsado por doble amarilla y dejó al Globo con diez jugadores. A partir de esa acción, el León del Imperio tomó el control del juego, adelantó sus líneas y empezó a generar situaciones con mayor claridad.

La apertura del marcador llegó apenas dos minutos después de la roja. Mateo Bajamich aprovechó una acción ofensiva y puso el 1-0 para desatar el festejo en el Antonio Candini. Con la ventaja y un hombre más, Estudiantes manejó los tiempos ante un Huracán que, pese al esfuerzo, sintió el desgaste y las dificultades propias de jugar en inferioridad.

En el complemento, el local sostuvo la intensidad y cerró el partido en el tramo final. Ya en tiempo de descuento, Gabriel Alanís apareció tras una asistencia de Tomás González y sentenció el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Estudiantes de Río Cuarto alcanzó los cuatro puntos y se ubica en el 14° puesto de la Zona B, logrando por primera vez sumar de a tres desde su regreso a Primera División. Huracán quedó séptimo con nueve unidades en su zona del campeonato.

El resumen de Estudiantes (RC) 2-0 Huracán

Embed

ADEMÁS: Con uno menos, Racing rescató un empate con Independiente Rivadavia

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados