Torneo Apertura: Estudiantes de Río Cuarto superó a Huracán y logró su primer triunfo

El encuentro tuvo un momento determinante a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Leandro Lescano fue expulsado por doble amarilla y dejó al Globo con diez jugadores. A partir de esa acción, el León del Imperio tomó el control del juego, adelantó sus líneas y empezó a generar situaciones con mayor claridad.

La apertura del marcador llegó apenas dos minutos después de la roja. Mateo Bajamich aprovechó una acción ofensiva y puso el 1-0 para desatar el festejo en el Antonio Candini. Con la ventaja y un hombre más, Estudiantes manejó los tiempos ante un Huracán que, pese al esfuerzo, sintió el desgaste y las dificultades propias de jugar en inferioridad.

En el complemento, el local sostuvo la intensidad y cerró el partido en el tramo final. Ya en tiempo de descuento, Gabriel Alanís apareció tras una asistencia de Tomás González y sentenció el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Estudiantes de Río Cuarto alcanzó los cuatro puntos y se ubica en el 14° puesto de la Zona B, logrando por primera vez sumar de a tres desde su regreso a Primera División. Huracán quedó séptimo con nueve unidades en su zona del campeonato.

El resumen de Estudiantes (RC) 2-0 Huracán