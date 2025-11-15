Fiesta en Mar del Plata: Aldosivi ganó y salvó la categoría

El primer tiempo fue discreto, con pocas llegadas claras. San Martín manejó mejor la pelota y tuvo dos oportunidades importantes: un cabezazo de Diego “Pulpo” González que obligó una gran atajada de Jorge Carranza y un tiro libre de Sebastián González que también contuvo el arquero local. Aldosivi respondió apenas con una corrida de Natanael Guzmán que terminó desviada.

Todo cambió en un segundo tiempo que terminó siendo una verdadera montaña rusa. A los 18 minutos, Tomás Fernández envió un centro preciso al área, Santiago Barrera alcanzó a desviar y la pelota se le escapó a Carranza. El gol, validado por el VAR tras una bandera levantada erróneamente, le daba a San Martín el triunfo parcial que necesitaba para seguir en Primera.

Pero Aldosivi reaccionó con furia. Sobre la media hora, tras una segunda jugada de pelota parada, Yonathan Cabral bajó la pelota y Santiago Moya marcó el 1-1 en medio de la euforia del Minella. Apenas dos minutos después, Agustín Palavecino la bajó de cabeza en un contraataque y Franco Rami definió entre las piernas del arquero Borgogno, desatando otra explosión en las tribunas.

Embed - ¡HISTORICA DEFINICIÓN! ¡EL TIBURÓN SE QUEDA EN PRIMERA! | Aldosivi 4-2 San Martín (SJ) | RESUMEN

San Martín volvió a meterse en partido cuando, a los 39 minutos, el VAR intervino nuevamente y determinó un penal tras una infracción de Moya sobre Orihuela. Fernández lo cambió por gol a los 42’, abriendo el pie para engañar a Carranza y establecer el 2-2.

Final para el infarto

La ilusión duró un suspiro. En la jugada siguiente, una defensa sanjuanina desconcentrada permitió que Justo Giani capturara una pelota suelta y marcara el 3-2 para Aldosivi, en un golpe que resultó letal para las aspiraciones visitantes. Ya en tiempo cumplido, Ayrton Preciado selló el 4-2 definitivo desde el punto del penal, en un estadio que ya vivía una fiesta.

San Martín cerró así un 2025 para el olvido: terminó último en la tabla anual con apenas 28 puntos y descendió tras una campaña marcada por fallas defensivas y falta de respuestas en los momentos decisivos. Aldosivi, en cambio, celebró un triunfo que valió una permanencia sufrida y desató el desahogo de todo Mar del Plata.

Síntesis del partido:

Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Federico Gino, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani, Natanael Guzmán; Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Matías Orihuela, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Nicolás Watson, Diego González; Horacio Tijanovich, Sebastián González, Tomás Fernández; Ignacio Maestro Puch. DT: Facundo Sava.

Goles en el segundo tiempo: 18m. Santiago Barrera (SM), 30m. Santiago Moya (A), 32m. Franco Rami, 43m. Tomás Fernández (SM), 44m. Justo Giani (A) y 53m. Ayrton Preciado (A)

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Franco Rami por Facundo de la Vega (A), 15m. Sebastián Jaurena por Nicolás Watson y Santiago Barrera por Ignacio Maestro Puch (SM), 24m. Ayrton Preciado por Natanael Guzmán y Agustín Palavecino por Tiago Serrago (A), 29m. Leonel Álvarez por Sebastián González (SM), 35m. Federico Anselmo por Luciano Recalde y Juan Cavallaro por Horacio Tijanovich (SM), y 45m. Gonzalo Mottes por Justo Giani y Tomás Kummer por Santiago Moya (A).

Estadio: José María Minella

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta