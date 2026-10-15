Oficial: Verón fue suspendido por increpar al árbitro en la Supercopa Internacional

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió sancionar por tres meses al presidente de Estudiantes, el vice Pascual Caiella y el mánager Marcos Angeleri por sus ingresos al campo en Santiago del Estero.
El Tribunal de Disciplina de la AFA hizo oficial la sanción contra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, por los incidentes ocurridos en el final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central. La Brujita recibió tres meses de suspensión, al igual que Pascual Caiella, vicepresidente del Pincha, y Marcos Angeleri, manager de la institución. Además, el club platense fue multado con 500 entradas.
La resolución llegó casi un mes después de la final disputada el 26 de septiembre en Santiago del Estero, en la que el Canalla se impuso por 3-1 con polémicas y se consagró campeón. El encuentro terminó envuelto en un escándalo, con cruces entre futbolistas y dirigentes, y un enfrentamiento entre Verón y el árbitro Darío Herrera, quien había quedado en el centro de las protestas por sus decisiones durante el partido.
Según el informe presentado por el juez, el presidente de Estudiantes ingresó al campo de juego y lo increpó con fuertes insultos, mientras sus allegados intentaban contenerlo. Herrera también dejó asentadas expresiones intimidatorias que, de acuerdo con su relato, le habría dirigido el dirigente. Caiella y Angeleri también participaron de los incidentes, motivo por el cual recibieron la misma sanción.
La suspensión les impedirá a los tres dirigentes desempeñarse como representantes de Estudiantes ante la AFA durante ese período. Sin embargo, la medida no les prohíbe concurrir al estadio, por lo que podrán asistir a los partidos del equipo como cualquier hincha. Por su parte, la multa de 500 entradas recae sobre la institución platense.
El episodio se produjo después de una final marcada por las polémicas arbitrales. Estudiantes se había puesto en ventaja con un gol de Alexis Castro, pero Rosario Central dio vuelta el resultado con dos tantos de Ángel Di María, uno de tiro libre y otro de penal y selló el 3-1 definitivo con una conquista de Julián Fernández. Sobre el cierre, los cruces entre los protagonistas derivaron en un tumulto que también involucró a los dirigentes.
Ahora, resta conocer si Estudiantes apelará la sanción. Verón cuenta con un antecedente reciente: después de la controversia por el pasillo de espaldas que el Pincha le realizó a Rosario Central, el presidente había recibido una suspensión de seis meses. En aquella oportunidad recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y, posteriormente, la AFA archivó el expediente y dio la sanción por cumplida, cuando faltaban diez días para que terminara el castigo.
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