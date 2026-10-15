Oficial: Verón fue suspendido por increpar al árbitro en la Supercopa Internacional

El episodio se produjo después de una final marcada por las polémicas arbitrales. Estudiantes se había puesto en ventaja con un gol de Alexis Castro, pero Rosario Central dio vuelta el resultado con dos tantos de Ángel Di María, uno de tiro libre y otro de penal y selló el 3-1 definitivo con una conquista de Julián Fernández. Sobre el cierre, los cruces entre los protagonistas derivaron en un tumulto que también involucró a los dirigentes.

Ahora, resta conocer si Estudiantes apelará la sanción. Verón cuenta con un antecedente reciente: después de la controversia por el pasillo de espaldas que el Pincha le realizó a Rosario Central, el presidente había recibido una suspensión de seis meses. En aquella oportunidad recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y, posteriormente, la AFA archivó el expediente y dio la sanción por cumplida, cuando faltaban diez días para que terminara el castigo.