Facundo Cambeses e Iván Marcone palpitaron el Clásico de Avellaneda

Del lado de Independiente, Marcone aseguró que el plantel llega preparado y unido para afrontar el clásico. “Es un partido muy lindo e importante. Como jugador es una semana que se prepara pensando en el clásico, en salir a ganar, sumar de a tres”, señaló. Además, se refirió al contexto institucional del Rojo, que atraviesa semanas de incertidumbre antes de las elecciones, y pidió que quienes buscan conducir el club lo hagan con buenas intenciones: “Lo único que deseo es que todos los que están ahí luchando por formar parte lo hagan de corazón, con buena energía, con ganas de que el club progrese”.

El capitán de Independiente aclaró que la situación política no debe interferir en la preparación del equipo. “Nosotros vamos a pensar solamente en el partido. Lo que pase afuera no tenemos mucha participación ni tampoco es responsabilidad nuestra. Lo dejamos afuera, la política al vestuario no va a entrar”, afirmó. Además, dejó una reflexión sobre las divisiones internas y la rivalidad entre los propios hinchas: “La rivalidad está dentro de los clubes”. Y concluyó con un mensaje para el mundo Independiente: “Me gustaría también que, como antes se decía que entre clásicos somos rivales no enemigos, en mi caso que en Independiente seamos todos de Independiente y no rivales”.

La conferencia de prensa completa de Cambeses y Marcone