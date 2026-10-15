Facundo Cambeses e Iván Marcone palpitaron el Clásico de Avellaneda

Los capitanes de la Academia y el Rojo analizaron la importancia del Clásico de Avellaneda, hablaron del presente de sus equipos y dejaron mensajes sobre el apoyo de los hinchas y la interna política.
Este domingo, desde las 14.45, Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 13 del Torneo Clausura. En la previa, Facundo Cambeses e Iván Marcone participaron de la conferencia conjunta organizada por la Liga Profesional y dejaron sus sensaciones sobre un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos. “Tenemos que dejar la vida porque tenemos que ganar”, resumió el arquero de la Academia.
Cambeses remarcó la importancia del clásico para el plantel de Racing y el significado que tiene para los hinchas. “Es un partido muy importante para los dos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que tenemos que hacer, que es ganar y lo sabemos muy bien”, expresó. También reconoció que el equipo no tuvo un buen semestre ni un buen año, pero señaló que un triunfo puede convertirse en un punto de inflexión: “Cada clásico es un mundo. Podés venir muy mal, ganarlo y que sea un partido bisagra”.
El arquero también se refirió a los juveniles Mateo Martínez y Gonzalo Escudero, quienes estarán en la zaga central. Según explicó, el cuerpo técnico y los referentes buscan transmitirles tranquilidad a los chicos surgidos del predio Tita Mattiussi. “Son chicos del Tita, saben lo que son estos partidos y juegan con ese grado de inconsciencia que a veces es positivo”, sostuvo. Y agregó: “La máxima confianza porque están más que preparados”.
Por otra parte, Cambeses destacó el acompañamiento de la gente de Racing, incluso en los momentos complicados. “La gente de Racing siempre está. Son muy fieles, hemos estado mal y vienen igual”, afirmó. En ese sentido, consideró que el equipo debe contagiar desde adentro de la cancha y agradeció el apoyo de los hinchas: “Les agradezco siempre y ojalá que el domingo podamos darles una alegría”.
Del lado de Independiente, Marcone aseguró que el plantel llega preparado y unido para afrontar el clásico. “Es un partido muy lindo e importante. Como jugador es una semana que se prepara pensando en el clásico, en salir a ganar, sumar de a tres”, señaló. Además, se refirió al contexto institucional del Rojo, que atraviesa semanas de incertidumbre antes de las elecciones, y pidió que quienes buscan conducir el club lo hagan con buenas intenciones: “Lo único que deseo es que todos los que están ahí luchando por formar parte lo hagan de corazón, con buena energía, con ganas de que el club progrese”.
El capitán de Independiente aclaró que la situación política no debe interferir en la preparación del equipo. “Nosotros vamos a pensar solamente en el partido. Lo que pase afuera no tenemos mucha participación ni tampoco es responsabilidad nuestra. Lo dejamos afuera, la política al vestuario no va a entrar”, afirmó. Además, dejó una reflexión sobre las divisiones internas y la rivalidad entre los propios hinchas: “La rivalidad está dentro de los clubes”. Y concluyó con un mensaje para el mundo Independiente: “Me gustaría también que, como antes se decía que entre clásicos somos rivales no enemigos, en mi caso que en Independiente seamos todos de Independiente y no rivales”.
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