El presidente de Estudiantes y el mandamás de la AFA se dieron el apretón de mano protocolar con indiferencia, en un momento incómodo para ambos por su conflicto.
La derrota de Estudiantes por 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026 dejó una imagen que trascendió lo deportivo. Durante la ceremonia de premiación en el estadio Centenario de Montevideo, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y Claudio Tapia, mandamás de la AFA, protagonizaron un frío saludo en un nuevo capítulo de la tensa relación que mantienen ambos dirigentes.
El cruce se produjo cuando el presidente del Pincha subió al escenario para recibir la medalla correspondiente al subcampeonato. Allí, Verón y Tapia cumplieron con el apretón de mano protocolar. Sin embargo, el intercambio fue breve, sin contacto visual y sin palabras, en una secuencia que quedó registrada por las cámaras de televisión.
El episodio volvió a exponer las diferencias entre ambos, que se profundizaron especialmente a partir del conflicto por la falta de reconocimiento a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025. En aquella oportunidad, Estudiantes cuestionó la decisión de la AFA y sus futbolistas realizaron el polémico pasillo de espaldas al conjunto rosarino. La situación derivó en un enfrentamiento institucional y en una sanción de seis meses para Verón.
La tensión también había quedado expuesta durante las actividades protocolares previas a la final en Montevideo. En la cena organizada por la Conmebol, ambos compartieron el evento, aunque mantuvieron distancia y apenas intercambiaron un saludo de compromiso. Así, incluso después de la definición continental, la relación entre el presidente de Estudiantes y el titular de la AFA volvió a quedar reflejada en un gesto que no pasó inadvertido.
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