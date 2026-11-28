El episodio volvió a exponer las diferencias entre ambos, que se profundizaron especialmente a partir del conflicto por la falta de reconocimiento a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025. En aquella oportunidad, Estudiantes cuestionó la decisión de la AFA y sus futbolistas realizaron el polémico pasillo de espaldas al conjunto rosarino. La situación derivó en un enfrentamiento institucional y en una sanción de seis meses para Verón.