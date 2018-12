Para potenciar su candidatura, Gustavo Goñi, mánager del histórico goleador, mantuvo una charla con el programa De Fútbol se Habla Así. Allí, no dudó en describir a su representado como el candidato perfecto. "¿Alguno duda que Palermo sabe como ganarle a River?", sostuvo.

Al igual que muchos hinchas, Goñi considera "natural" que el Titán se haga cargo del plantel a corto o mediano plazo. Incluso, destacó que a diferencia de dos años atrás, cuando no contaba con mucha experiencia como entrenador, el ex futbolista se encuentra más que preparado.

"No nos llamó nadie de Boca. A diferencia de hace dos años, hoy siente que está preparado para asumir y tiene una gran ventaja: es un paraguas protector en un año político", sentenció.

Además, no dudó a referirse a cuestiones que rodean al mundo Boca. Según el representante, el Loco no tendría problemas en dirigir a Carlos Tevez con quien tendría "muy buena relación" y hasta se animó a proyectar un trabajo conjunto con el máximo ídolo del club: "Hasta Riquelme dijo que Palermo sería una buena opción para ser DT de Boca. Martín no tendría problema en que Román sea Manager".

Entre las virtudes de Palermo como entrenador, Goñi destacó su capacidad para liderar con un bajo perfil: "No le hace falta gritar o vender humo para ser líder". Y, para darle un carácter épico a su postulación, aseguró que " puede ganar la Séptima Libertadores". Una copa que obsesiona a todos los Xeneizes.

