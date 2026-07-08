Paredes reaccionó al tatuaje de un hincha por su quite decisivo en Argentina vs. Egipto

Una acción defensiva resultó determinante para la clasificación a cuartos de final y, pocas horas más tarde, un fanático decidió llevarla para siempre en la piel. El futbolista respondió al homenaje en las redes sociales.
El esfuerzo defensivo de Leandro Paredes en la victoria de la Selección Argentina sobre Egipto ya quedó inmortalizado fuera de la cancha. Horas después del agónico 3-2 por los octavos de final del Mundial 2026, un hincha se tatuó el instante en el que el volante de Boca frenó una contra rival que pudo cambiar el destino del partido. La publicación de @AdriAguilera82 en Instagram recibió un "me gusta" del propio mediocampista.
La acción cobró todavía más valor por el contexto en el que ocurrió. La Albiceleste perdía 2-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los tantos de Yasser Ibrahim, a los 15 minutos, y Mostafa Ziko, a los 67. Después llegaron el descuento de Cuti Romero, el empate de Lionel Messi y, ya en tiempo agregado, el cabezazo de Enzo Fernández para sellar la remontada. Pero antes de la definición argentina, el quite del ex Roma evitó una contra que pudo haber liquidado el encuentro.
No es la primera demostración de admiración que el fanático le dedica al mediocampista. Tiempo atrás lo había conocido en un entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza, donde consiguió que le firmara la pierna. Más adelante transformó ese autógrafo en un tatuaje, por lo que el homenaje a la jugada frente a Egipto se convirtió en el segundo diseño inspirado en el futbolista.
Además de la clasificación, la noche dejó otra marca histórica para Lionel Messi. El capitán llegó a ocho goles en el certamen e igualó el registro con el que Kylian Mbappé obtuvo el Botín de Oro en Qatar 2022. A su vez, alcanzó los 21 tantos en Copas del Mundo, la cifra más alta de la historia del torneo, pese a que Mohamed El Shobeir le contuvo un penal a los 21 minutos.
Con el pase asegurado a la siguiente instancia, la Selección Argentina ya piensa en su próximo desafío. El equipo enfrentará a Suiza este sábado desde las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por los cuartos de final. El conjunto europeo llegó a esa instancia tras eliminar a Colombia en la definición por penales.
comentar