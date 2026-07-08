Paredes reaccionó al tatuaje de un hincha por su quite decisivo en Argentina vs. Egipto

La acción cobró todavía más valor por el contexto en el que ocurrió. La Albiceleste perdía 2-0 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los tantos de Yasser Ibrahim, a los 15 minutos, y Mostafa Ziko, a los 67. Después llegaron el descuento de Cuti Romero, el empate de Lionel Messi y, ya en tiempo agregado, el cabezazo de Enzo Fernández para sellar la remontada. Pero antes de la definición argentina, el quite del ex Roma evitó una contra que pudo haber liquidado el encuentro.