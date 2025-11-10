Independiente le ganó de manera agónica a Riestra y le dio una mano a River

El primer tiempo entre Independiente y Riestra en el Guillermo Laza fue muy flojo. El Rojo ni tuvo ocasiones de gol, mientras que el Malevo contó con dos acciones sobre el final que Rodrigo Rey desactivó con seguridad. Primero, achicando de gran manera y tapando un tiro de Pedro Ramírez y luego se quedó con un disparo al primer palo de Antony Alonso.

El complemento comenzó con un intento personal de Luciano Cabral, ingresado en el entretiempo, que terminó en nada. Y, a los diez minutos, continuó la tendencia de la primera etapa con Riestra atacando y Rey atajando. Nicolás Sansotre mandó un centro, Jonathan Herrera disparó de primera y el mismo fue bloqueado con el cuerpo del arquero del Rojo.

Después, a los 31 minutos, Rey salió con todo frente a Gabriel Obredor, quien había quedado en frente de él tras una jugada preparada de tiro libre del local. El arquero estuvo muy rápido y no dejó disparar al extremo derecho que estaba a punto de dispararle a quemarropa.

A los 36 minutos, Ignacio Arce le negó el gol a Independiente con una excelente atajada a puro reflejo de un remate que se desvió y cambió de dirección. En el cierre del partido, hubo polémica por una mano de un defensor de Riestra en su área que podría haber terminado en penal para Independiente y llegó el gol del Rojo con un tiro de Santiago Montiel, en un lateral que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros capitalizó bien.

Con este triunfo, Independiente, que ya no tiene chances de clasificar a los playoffs, quedó doceavo en la tabla anual con 44 puntos y sueña con el milagro de clasificar a la Copa Sudamericana. Si gana la última fecha ante Rosario Central en Avellaneda y se le dan algunos resultados para terminar décimo podría, con un campeón del Torneo Clausura que esté arriba suyo en la anual, el Rojo podría meterse en una competencia internacional.