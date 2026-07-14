Pipo Gorosito fue presentado como DT de San Lorenzo: "El desafío más lindo y riesgoso"

Como ejemplo del desorden administrativo, el técnico reveló un caso que lo sorprendió. Según contó, le informaron que el club continuó abonándole el sueldo durante varios meses a un futbolista que ya no se presentaba a entrenar. "Me contaron que acá le pagaron un año a un jugador que nunca vino. Es una locura, una vergüenza", sostuvo.

En otro tramo de la conferencia, Gorosito desmintió las versiones sobre sus pretensiones económicas y dejó en claro que el aspecto salarial no fue determinante para aceptar el desafío. "Dijeron que pedí 90 lucas... Cuando acá había 90 lucas no me llamaron. El 80% de los jugadores van a ganar más que yo. Ganaré el 30% de que lo que venía ganando en mis últimos contratos", aseguró. Además, lamentó las posibles salidas de figuras como Jhohan Romaña, Alexis Cuello y Elian Irala, al considerar que afectarían la estructura del equipo.

Respecto al mercado de pases, el entrenador remarcó que el plantel necesita incorporaciones de experiencia. "Hay muy buenos futbolistas, con buena proyección, pero necesitan acompañamiento. El equipo necesita jugadores que den la talla de lo que es San Lorenzo", explicó. Y añadió: "Necesitamos hombres que defiendan la camiseta y no apuestas. Imagino que es imposible ir a buscar primeras marcas, pero segundas o terceras pueden funcionar".

Por último, Gorosito advirtió que el estreno ante Riestra será una prueba exigente, especialmente porque todavía no contará con refuerzos y tendrá varias bajas. "San Lorenzo está para pelear y luchar, pero no alcanza solamente con correr, hay que tener buenos jugadores también", señaló. Sobre el rival, concluyó: "Riestra jugó copas el semestre pasado, hizo las cosas mejor que varios y mantiene una coherencia en su proyecto. No será un partido sencillo".