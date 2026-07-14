Vídeo: el golazo anulado a Lamine Yamal ante Francia

El gol anulado a Yamal que pudo ser el 3-0 de España sobre Francia

Fue offside pero... ¡que golazo marcaba Lamine Yamal ante Francia!



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Pese a la situación que no terminó en festejo, España dominó los minutos finales sin sobresaltos y se quedó con la primera semifinal del Mundial. Su rival se conocerá este miércoles cuando choquen Argentina e Inglaterra por el segundo cupo en la final del mundo, que se disputará el próximo domingo desde las 16 en New York New Jersey. Francia, por su parte, enfrentará el sábado al perdedor en el duelo por el tercer y cuarto puesto.