Vídeo: el golazo anulado a Lamine Yamal ante Francia

El extremo del Barcelona definió con una gran maniobra que pudo ser el 3 a 0 en la semifinal del Mundial, pero el tanto no fue convalidado por posición adelantada.
Lamine Yamal estuvo a punto de ampliar la ventaja de España frente a Francia con una definición de gran categoría. A los 15' del segundo tiempo, recibió un pase profundo, dejó en el camino a Lucas Digne con un enganche dentro del área y sacó un potente zurdazo para vencer al arquero. Sin embargo, el festejo duró apenas unos segundos ya que el asistente levantó el banderín por fuera de juego y el gol fue correctamente anulado.
Pese a la situación que no terminó en festejo, España dominó los minutos finales sin sobresaltos y se quedó con la primera semifinal del Mundial. Su rival se conocerá este miércoles cuando choquen Argentina e Inglaterra por el segundo cupo en la final del mundo, que se disputará el próximo domingo desde las 16 en New York New Jersey. Francia, por su parte, enfrentará el sábado al perdedor en el duelo por el tercer y cuarto puesto.
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