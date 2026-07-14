Kane: de "tenemos que enfocarnos en el fútbol" a "Messi interpreta el juego como nadie"

El goleador inglés también reconoció que será una ocasión especial porque nunca antes había enfrentado a Messi con la camiseta de su selección. "Es increíble pensar que lleva tantos años en la élite y que nunca jugó contra Inglaterra. Será una ocasión única", señaló.

De todos modos, insistió en que la atención no debe concentrarse únicamente en el rosarino. "El partido es contra Argentina, no contra Messi. Sabemos que todo gira mucho alrededor de él y que sus compañeros confían plenamente en lo que puede hacer con la pelota. Esa será otra prueba que tendremos que superar", remarcó.

Por último, Kane explicó por qué considera que el capitán argentino continúa siendo determinante a pesar del paso de los años. "La gente dice que hoy hay que correr constantemente, pero no todos pueden hacer lo que hace Messi. Él encuentra la manera de ser decisivo porque interpreta el juego como nadie", concluyó el capitán de Inglaterra antes del esperado choque por las semifinales del Mundial.