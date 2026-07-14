Kane: de "tenemos que enfocarnos en el fútbol" a "Messi interpreta el juego como nadie"

El capitán de Inglaterra palpitó el duelo con Argentina por las semifinales del Mundial 2026 con muchísimo respeto por el equipo comandado por Lionel Scaloni.
Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles, desde las 16 en Atlanta, por las semifinales del Mundial 2026, que ya tiene a España en el partido decisivo después de su triunfo 2 a 0 a Francia. En la previa del encuentro, Harry Kane se unió a otros protagonistas al referirse a la rivalidad entre los países: "Tenemos que enfocarnos en el fútbol".
El capitán de Inglaterra aseguró que el plantel europeo intenta dejar de lado esa historia cargada de duros enfrentamientos y la Guerra de Malvinas como un antes y después de la relación entre ambos países. "Sí y no. No queremos centrarnos demasiado en todo lo que rodea este partido. Eso forma parte del contexto, de lo que hablarán los medios y los hinchas, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el fútbol", explicó durante una entrevista con ITV.
El delantero del Bayern Múnich también elogió al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y destacó sus virtudes tácticas: "Nos enfrentamos a un gran equipo, muy inteligente desde lo táctico. Saben provocar faltas, manejar los tiempos del partido y ralentizar el juego cuando lo necesitan. Es Inglaterra contra Argentina, dos de las selecciones más grandes del mundo. Todo lo demás para nosotros pasa a un segundo plano".
Al referirse a Lionel Messi, Kane evitó presentar el encuentro como un duelo individual. "Sabemos lo bueno que es y todo lo que hizo durante tantos años. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi dos décadas", afirmó sobre el capitán argentino.
El goleador inglés también reconoció que será una ocasión especial porque nunca antes había enfrentado a Messi con la camiseta de su selección. "Es increíble pensar que lleva tantos años en la élite y que nunca jugó contra Inglaterra. Será una ocasión única", señaló.
De todos modos, insistió en que la atención no debe concentrarse únicamente en el rosarino. "El partido es contra Argentina, no contra Messi. Sabemos que todo gira mucho alrededor de él y que sus compañeros confían plenamente en lo que puede hacer con la pelota. Esa será otra prueba que tendremos que superar", remarcó.
Por último, Kane explicó por qué considera que el capitán argentino continúa siendo determinante a pesar del paso de los años. "La gente dice que hoy hay que correr constantemente, pero no todos pueden hacer lo que hace Messi. Él encuentra la manera de ser decisivo porque interpreta el juego como nadie", concluyó el capitán de Inglaterra antes del esperado choque por las semifinales del Mundial.
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