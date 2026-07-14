El tremendo récord que igualó España con su triunfo ante Francia

El equipo comandado por Luis de la Fuente venció 2 a 0 a Les Blues en Dallas y avanzó a la final del Mundial 2026. De esta manera, también quedó en la historia por alcanzar una gran marca.
España derrotó 2-0 a Francia en las semifinales del Mundial 2026 y aseguró su lugar en la definición del torneo. Con la victoria conseguida en Nueva Jersey, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente llegó a 37 partidos consecutivos sin perder, una cifra que le permitió igualar el récord histórico que Italia mantenía en soledad desde 2021. Ahora, tendrá la oportunidad de convertirse en el único dueño de la marca si extiende su invicto en la final.
La Roja acumula una racha de 28 victorias y nueve empates desde su última derrota, que se produjo el 22 de marzo de 2024 frente a Colombia en un amistoso disputado en Londres. En ese período conquistó la Eurocopa, fue finalista de la UEFA Nations League (en la que cayó por penales ante Portugal o sea empató en el tiempo reglamentario), atravesó las Eliminatorias y se mantuvo invicta durante toda su campaña en el Mundial, hasta alcanzar el registro que la selección italiana había establecido entre octubre de 2018 y septiembre de 2021.
El equipo español también superó el invicto de la Selección Argentina, que había enlazado 36 encuentros sin derrotas entre 2019 y 2022. La racha de la Albiceleste terminó en el debut del Mundial de Qatar con la sorpresiva caída por 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque ese traspié no impidió que luego levantara la tercera Copa del Mundo de su historia.
España buscará ahora cerrar el torneo con un nuevo logro estadístico además del título. Si evita la derrota en la final frente al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, alcanzará los 38 partidos invicta y quedará como la selección con la racha más extensa de la historia. Incluso si el campeón se define por penales tras un empate, el invicto seguirá vigente porque esa instancia se contabiliza como igualdad para las estadísticas.
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