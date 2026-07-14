El tremendo récord que igualó España con su triunfo ante Francia

La Roja acumula una racha de 28 victorias y nueve empates desde su última derrota, que se produjo el 22 de marzo de 2024 frente a Colombia en un amistoso disputado en Londres. En ese período conquistó la Eurocopa, fue finalista de la UEFA Nations League (en la que cayó por penales ante Portugal o sea empató en el tiempo reglamentario), atravesó las Eliminatorias y se mantuvo invicta durante toda su campaña en el Mundial, hasta alcanzar el registro que la selección italiana había establecido entre octubre de 2018 y septiembre de 2021.