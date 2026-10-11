Platense reaccionó ante Argentinos y rescató un empate en el clásico

El Bicho se puso en ventaja con un gol de Diego Porcel, pero Franco Zapiola convirtió de penal en el complemento y selló el 1-1 en Vicente López por la fecha 12 del Torneo Clausura.
Platense y Argentinos Juniors empataron 1-1 en Vicente López, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Bicho fue superior durante el primer tiempo y se adelantó con una gran definición de Diego Porcel, pero el Calamar cambió la imagen después del descanso y consiguió la igualdad desde los doce pasos. El resultado dejó al conjunto de La Paternal con 22 puntos y no pudo alejarse de Rosario Central tanto en la Zona como en la tabla anual.
El conjunto visitante comenzó mejor y abrió el marcador a los 10 minutos, con Porcel que capturó un rebote en la puerta del área y sacó un zurdazo que se metió junto al segundo palo de Cozzani. Después del gol, Argentinos bajó la intensidad y permitió que Platense avanzara algunos metros, aunque mantuvo la ventaja hasta el entretiempo. El equipo local mostró voluntad para buscar el empate, pero le faltó profundidad para poner en aprietos a su rival.
En el complemento, Platense mejoró con los cambios y encontró el empate a través de Franco Zapiola. El ingreso del volante le dio mayor impulso al equipo de Vicente López, que a los 23 minutos se hizo cargo de un penal y lo convirtió para establecer el 1-1.
El empate dejó a Argentinos con el sabor amargo de haber perdido dos puntos en la pelea por la tabla anual, mientras que Platense sigue complicado en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del Clausura. El Calamar no gana por el torneo local desde el 23 de agosto, cuando venció 2-1 a Barracas Central, y necesita sumar para mejorar su situación de cara a la próxima temporada. En la fecha 13, recibirá a Lanús el sábado a las 17.30, mientras que Argentinos visitará a Banfield ese mismo día, a las 15.
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