Platense reaccionó ante Argentinos y rescató un empate en el clásico

El empate dejó a Argentinos con el sabor amargo de haber perdido dos puntos en la pelea por la tabla anual, mientras que Platense sigue complicado en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del Clausura. El Calamar no gana por el torneo local desde el 23 de agosto, cuando venció 2-1 a Barracas Central, y necesita sumar para mejorar su situación de cara a la próxima temporada. En la fecha 13, recibirá a Lanús el sábado a las 17.30, mientras que Argentinos visitará a Banfield ese mismo día, a las 15.