¡Todo confirmado para la Final de #NuestraCopa entre @BocaJrsOficial y @caplatense! #CopaArgentinaAXIONenergy https://t.co/ExpsNPZ7fV — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 25, 2026

La definición de la sede se oficializó este miércoles a través de las redes del torneo, después de varios días de incertidumbre. Hasta último momento, tres estadios aparecían como alternativas concretas: El Gigante de Arroyito, en Rosario; el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero; y el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata. Finalmente, los organizadores se inclinaron por el escenario santiagueño.