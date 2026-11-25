Tras semanas de especulaciones, la organización resolvió la sede del partido decisivo. El Xeneize y el Calamar definirán el título el miércoles 2 de diciembre.
La Copa Argentina ya tiene escenario para su gran final. Boca y Platense se verán las caras en el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, en un partido que pondrá fin a una de las competencias más atractivas del calendario 2026.
La definición de la sede se oficializó este miércoles a través de las redes del torneo, después de varios días de incertidumbre. Hasta último momento, tres estadios aparecían como alternativas concretas: El Gigante de Arroyito, en Rosario; el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero; y el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata. Finalmente, los organizadores se inclinaron por el escenario santiagueño.
Un día antes, la organización había despejado la otra gran incógnita: la fecha. Pese a los rumores que hablaban de una posible postergación, se mantuvo el cronograma original y el encuentro se disputará el miércoles 2 de diciembre. El horario todavía no fue confirmado, aunque se jugará por la noche.
El Xeneize llega a esta instancia en un gran momento. Es uno de los grandes protagonistas del año y viene de consagrarse en la CONMEBOL Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en la final. Enfrente tendrá al Platense de Martín Palermo, que buscará dar el golpe y quedarse con el trofeo.
Antes de pensar en la final, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tiene un compromiso inmediato: recibirá a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026. Será el último cruce de esa instancia y no admite errores si el conjunto azul y oro pretende seguir en carrera por el título.
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