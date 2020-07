Tras este material en el que se puede ver al dueño del predio junto a Walter Montoya, Héctor Fértoli, Augusto Solari, Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Benjamín Garré y Matías Rojas, la pregunta fue inevitable: ¿están rompiendo la cuarentena?

Pese a las polémicas desatadas, este interrogante fue resuelto rápidamente porque la ciudad de Rosario atraviesa la Fase 5 del aislamiento. Es decir que no estarían violando ninguna ley al entrenar al aire libre siempre y cuando no se exceda el número diez participantes y se mantengan dos metros de distancia -dos aspectos centrales que no estarían cumpliendo los futbolistas-.

Aclarada esta situación, la controversia se centró en detectar si la Academia había obtenido permiso de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA); un organismo que se estima concedería la posibilidad de volver a los entrenamientos recién el 3 de agosto.

Y en este caso, tampoco habría ningún incumplimiento ya que los jugadores tienen residencia en Rosario y no entrenan en instalaciones que sean propiedad del club.

