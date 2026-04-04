Escándalo: hinchas de Independiente rompieron el banco de suplentes de Racing

Tras el penal errado por Maravilla Martínez, unos plateítas del Rojo destruyeron una parte de atrás del banco de La Academia y obligaron a parar el partido por unos minutos.
Los hinchas de Independientes rompieron el banco de suplentes donde estaban los jugadores de Racing en medio del clásico de Avellaneda y obligaron a parar el partido por unos minutos. El escandaloso momento, que incluyó cruces entre el cuerpo técnico y jugadores del visitante con la hinchada local, ocurrió a los 41' del primer tiempo del encuentro.
Tras el intento fallido de Maravilla Martínez de picar un penal, que generó malestar en varios jugadores del local que lo rodearon, la hinchada de Independiente mostró su descontento agrediendo a los suplentes de Racing. El partido siguió de todas maneras hasta que en un momento se hizo insostenible la situación y se debió parar la pelota.
Gonzalo Costas, hijo del entrenador de Racing y su ayudante de campo, ingresó a la cancha y alertó a Leandro Rey Hilfer sobre lo que estaba pasando. Es que la situación se desmadró y los hinchas lograron romper la parte de atrás del banco de suplentes.
Así, el encuentro se frenó y la policía se apersonó en la zona para contener a los fanáticos locales, quienes además insultaban y hasta invitaban a pelear a los jugadores de Racing desde la tribuna. Rodrigo Rey, capitán de Independiente, se acercó y les fue a pedir calma a sus hinchas. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el partido pudo continuar, pero lo cierto es que el ambiente quedó caliente en el Libertadores de América.
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