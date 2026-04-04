Escándalo: hinchas de Independiente rompieron el banco de suplentes de Racing

Así, el encuentro se frenó y la policía se apersonó en la zona para contener a los fanáticos locales, quienes además insultaban y hasta invitaban a pelear a los jugadores de Racing desde la tribuna. Rodrigo Rey, capitán de Independiente, se acercó y les fue a pedir calma a sus hinchas. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el partido pudo continuar, pero lo cierto es que el ambiente quedó caliente en el Libertadores de América.