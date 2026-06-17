Fútbol

Portugal homenajeará a Diogo Jota en el debut en la Copa del Mundo

A casi un año de su fallecimiento, los padres del jugador fueron invitados a presenciar el estreno del combinado luso ante República Democrática del Congo

El 3 de julio de 2025, Diogo Jota, destacado delantero del Liverpool y de su selección, falleció trágicamente en un accidente de tránsito junto a su hermano. una noticia que conmocionó al mundo del fútbol y oor eso, para el estreno de Portugal en la Copa del Mundo, la federación del país invitó a los padres del futbolista para presenciar el partido ante República Democrática del Congo.

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La Federación de Fútbol de Portugal se encargó de organizar el viaje de Joaquim e Isabel Silva hacia la ciudad de Houston y participar de una jornada que será más que especial, sobre todo en la previa, a la espera de un homenaje para él. Ambos fueron recibidos por Pedro Proenca, presidente de la FPF, junto con otros miembros de la delegación, y autoridades del país ibérico, como la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y el embajador en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

Los futbolistas también organizaron un emotivo gesto que llenará de aplausos el Estadio NRG: llevarán una pulsera con el nombre de los 26 integrantes de la nómina mundialista más el de Diogo Jota.

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Portugal comienza su camino en el Mundial este miércoles ante la República Democrática del Congo, en el inicio del Grupo K por la fase de grupos de la Copa del Mundo. Luego, enfrentará a Uzbekistán el 23 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 ante Colombia.

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