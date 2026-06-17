Portugal homenajeará a Diogo Jota en el debut en la Copa del Mundo

La Federación de Fútbol de Portugal se encargó de organizar el viaje de Joaquim e Isabel Silva hacia la ciudad de Houston y participar de una jornada que será más que especial, sobre todo en la previa, a la espera de un homenaje para él. Ambos fueron recibidos por Pedro Proenca, presidente de la FPF, junto con otros miembros de la delegación, y autoridades del país ibérico, como la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y el embajador en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.