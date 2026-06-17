Portugal homenajeará a Diogo Jota en el debut en la Copa del Mundo

A casi un año de su fallecimiento, los padres del jugador fueron invitados a presenciar el estreno del combinado luso ante República Democrática del Congo
El 3 de julio de 2025, Diogo Jota, destacado delantero del Liverpool y de su selección, falleció trágicamente en un accidente de tránsito junto a su hermano. una noticia que conmocionó al mundo del fútbol y oor eso, para el estreno de Portugal en la Copa del Mundo, la federación del país invitó a los padres del futbolista para presenciar el partido ante República Democrática del Congo.
La Federación de Fútbol de Portugal se encargó de organizar el viaje de Joaquim e Isabel Silva hacia la ciudad de Houston y participar de una jornada que será más que especial, sobre todo en la previa, a la espera de un homenaje para él. Ambos fueron recibidos por Pedro Proenca, presidente de la FPF, junto con otros miembros de la delegación, y autoridades del país ibérico, como la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y el embajador en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.
Los futbolistas también organizaron un emotivo gesto que llenará de aplausos el Estadio NRG: llevarán una pulsera con el nombre de los 26 integrantes de la nómina mundialista más el de Diogo Jota.
Portugal comienza su camino en el Mundial este miércoles ante la República Democrática del Congo, en el inicio del Grupo K por la fase de grupos de la Copa del Mundo. Luego, enfrentará a Uzbekistán el 23 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 ante Colombia.
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